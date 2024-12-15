НБА. «Голден Стэйт» примет «Даллас», «Орландо» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Голден Стэйт » примет на своей площадке «Даллас », «Орландо » встретится дома с «Нью-Йорком ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.