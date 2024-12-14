Кубок России. Гонка преследования. Бажин убежит первым, Латыпов – 2-м, Еремин – 3-м, Бабиков – 5-м, Халили – 6-м, Логинов – 11-м

Бажин, Латыпов, Бабиков выступят в пасьюте на Кубке России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону Ижевск Мужчины Гонка преследования Начало – 10:00 по московскому времени (15 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». Старт-лист 1. Кирилл Бажин 2. Эдуард Латыпов – 0:7 3. Роман Еремин – 0:15 4. Рустам Каюмов – 0:18 5. Антон Бабиков – 0:19 6. Карим Халили – 0:29 7. Олег Домичек – 0:34 8. Александр Корнев – 0:41 9. Виктор Плицев – 0:42 10. Максим Цветков – 0:53 11. Александр Логинов – 0:55 12. Евгений Сидоров – 0:58 13. Кирилл Стрельцов – 1:01 14. Александр Поварницын – 1:07 17. Ильназ Мухамедзянов – 1:13