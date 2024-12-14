Кубок России. Гонка преследования. Бажин убежит первым, Латыпов – 2-м, Еремин – 3-м, Бабиков – 5-м, Халили – 6-м, Логинов – 11-м
Бажин, Латыпов, Бабиков выступят в пасьюте на Кубке России по биатлону.
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Ижевск
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 10:00 по московскому времени (15 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Кирилл Бажин
2. Эдуард Латыпов – 0:7
3. Роман Еремин – 0:15
4. Рустам Каюмов – 0:18
5. Антон Бабиков – 0:19
6. Карим Халили – 0:29
7. Олег Домичек – 0:34
8. Александр Корнев – 0:41
9. Виктор Плицев – 0:42
10. Максим Цветков – 0:53
11. Александр Логинов – 0:55
12. Евгений Сидоров – 0:58
13. Кирилл Стрельцов – 1:01
14. Александр Поварницын – 1:07
17. Ильназ Мухамедзянов – 1:13
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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