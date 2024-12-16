«Голден Стэйт» и «Даллас» в сумме реализовали 48 3-очковых за матч. Это новый рекорд НБА

«Голден Стэйт» и «Даллас» обновили рекорд НБА по 3-очковым за матч.

Баскетболисты «Уорриорз» (27 попаданий) и «Мэверикс» (21) в воскресенье совместными усилиями реализовали рекордные 48 дальних бросков.

«Даллас» одержал выездную победу со счетом 143:133.

Предыдущий рекорд – 44 – был установлен «Сакраменто» и «Клипперс» в игре с тремя овертаймами и счетом 176:175 в феврале 2023 года. «Юта» и «Финикс» накануне повторили этот результат.

«Уорриорз» отправили в цель рекордные для себя 18 3-очковых бросков в первой половине, а 27 3-очковых за игру – повторение рекорда клуба – наилучший результат для команды, которая потерпела поражение.

Ранее в НБА команды имели показатель 11-0, попадая 27 или более из-за дуги.