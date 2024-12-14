  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок России. Гонка преследования. Сливко стартует первой, Наталия Шевченко – 2-й, Резцова – 3-й, Казакевич – 4-й, Дербушева – 6-й
0

Кубок России. Гонка преследования. Сливко стартует первой, Наталия Шевченко – 2-й, Резцова – 3-й, Казакевич – 4-й, Дербушева – 6-й

Сливко, Шевченко, Резцова пробегут пасьют на Кубке России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

Ижевск

Женщины

Гонка преследования

Начало – 13:00 по московскому времени (15 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Виктория Сливко

2. Наталия Шевченко – 0:4

3. Кристина Резцова – 0:11

4. Ирина Казакевич – 0:27

5. Юлия Шеллер – 0:28

6. Тамара Дербушева – 0:35

7. Полина Шевнина – 0:52

8. Анастасия Егорова – 0:57

9. Полина Плюснина – 0:59

10. Кира Дюжева – 1:00

11. Светлана Миронова – 1:14...

15. Ульяна Нигматуллина – 2:03

16. Елизавета Каплина – 2:06

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок России
результаты
logoсборная России жен
гонка преследования (жен)
Ижевская винтовка
logoВиктория Сливко
Юлия Шеллер
Елизавета Каплина
logoСветлана Миронова
Полина Шевнина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Кира Дюжева
logoАнастасия Егорова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoКристина Резцова
logoИрина Казакевич
Полина Плюснина
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Эстафета. Жанмонно и Симон побегут за Францию, Пройс и Фойгт – за Германию, Эльвира Оберг и Халварссон – за Швецию
2 минуты назад
Жаклен о падении на финишном круге: «Йоханнес Бо задел мою лыжу. Мне нужно пересмотреть этот инцидент на видео»
333 минуты назад
Кубок России. Гонка преследования. Бажин убежит первым, Латыпов – 2-м, Еремин – 3-м, Бабиков – 5-м, Халили – 6-м, Логинов – 11-м
34 минуты назад
Кубок мира. Гонка преследования. Жаклен был быстрейшим на лыжне и лучшим по чистому времени пасьюта, Йоханнес Бо уступил 16 секунд ходом
сегодня, 14:55
Йоханнес Бо о падении Жаклена: «Не могу извиниться, потому что это было в борьбе. Он пытался выйти вперед, но мы оказались с одной стороны»
13сегодня, 14:47
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо упрочил лидерство, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
14сегодня, 14:41
Йоханнес Бо одержал 87-ю победу в карьере. До рекорда Бьорндалена осталось 8
12сегодня, 14:36
Жаклен упал на последнем круге гонки преследования на Кубке мира в Хохфильцене. Он боролся за победу с Йоханнесом Бо
17сегодня, 14:23Фото
⚡️ Кубок мира. Йоханнес Бо победил в гонке преследования, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
70сегодня, 14:18
Иван Черезов: «Гербулов наставлял, что на четырех рубежах может быть максимум один штраф. Наши ребята показывают недопустимую стрельбу»
1сегодня, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
сегодня, 14:48
Дмитрий Васильев: «Впору задуматься СБР о том, чтобы перенять опыт Федерации Московской области. Кропотливая работа Нуждова и его команды дает плоды»
сегодня, 12:36
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Фойгт – 2-я, Пройс – 3-я
сегодня, 12:06
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Дербушева – 3-я
10сегодня, 11:20
Кубок наций. Норвегия вышла на первое место, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
2вчера, 15:46
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й
вчера, 15:37
Кубок наций (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
вчера, 13:29
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Давидова – 2-я, Кноттен – 3-я
вчера, 13:27
Метеля о том, что у нее пошла кровь из носа во время гонки: «Предполагаю, это давление. Сейчас чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит»
212 декабря, 12:07
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Эльвира Оберг лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 декабря, 18:18
Рекомендуем