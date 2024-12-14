Кубок России. Гонка преследования. Сливко стартует первой, Наталия Шевченко – 2-й, Резцова – 3-й, Казакевич – 4-й, Дербушева – 6-й
Сливко, Шевченко, Резцова пробегут пасьют на Кубке России по биатлону.
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Ижевск
Женщины
Гонка преследования
Начало – 13:00 по московскому времени (15 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Виктория Сливко
2. Наталия Шевченко – 0:4
3. Кристина Резцова – 0:11
4. Ирина Казакевич – 0:27
5. Юлия Шеллер – 0:28
6. Тамара Дербушева – 0:35
7. Полина Шевнина – 0:52
8. Анастасия Егорова – 0:57
9. Полина Плюснина – 0:59
10. Кира Дюжева – 1:00
11. Светлана Миронова – 1:14...
15. Ульяна Нигматуллина – 2:03
16. Елизавета Каплина – 2:06
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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