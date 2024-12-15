«Боруссия» идет 8-й в Бундеслиге, отставая от «Баварии» на 11 очков. Команда Шахина не побеждает 4 матча подряд
«Боруссия» Дортмунд продлила серию без побед до 4 матчей.
Сегодня команда Нури Шахина дома упустила победу над «Хоффенхаймом» (1:1), пропустив на 91-й минуте.
Дортмундцы набрали 22 очка в 14 матчах Бундеслиги и занимают 8-е место. Отставание от лидирующей «Баварии» – 11 очков.
«Боруссия» не побеждает 4 матча подряд во всех турнирах. Следующая игра – 22 декабря с «Вольфсбургом» на выезде.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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