«Боруссия» идет 8-й в Бундеслиге, отставая от «Баварии» на 11 очков. Команда Шахина не побеждает 4 матча подряд

«Боруссия» Дортмунд продлила серию без побед до 4 матчей.

Сегодня команда Нури Шахина дома упустила победу над «Хоффенхаймом » (1:1), пропустив на 91-й минуте.

Дортмундцы набрали 22 очка в 14 матчах Бундеслиги и занимают 8-е место. Отставание от лидирующей «Баварии» – 11 очков.

«Боруссия » не побеждает 4 матча подряд во всех турнирах. Следующая игра – 22 декабря с «Вольфсбургом» на выезде.