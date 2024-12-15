  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Думаю, Вяльбе стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом»
34

Дмитрий Губерниев: «Думаю, Вяльбе стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом»

Дмитрий Губерниев считает, что Елена Вяльбе должна покинуть пост главы ФЛГР.

«Если честно, она уже столько глупостей наговорила, что обращать особого внимания не хочется. Все уже привыкли к этому.

Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом.

Ее неизбрание в исполком ОКР говорит само за себя. Люди, принимающие решения, уже все понимают», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
ОКР
ФЛГР
лыжные гонки
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России (лыжные гонки)
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Губерниев о Вяльбе: «Руководитель ФЛГР должен развивать лыжные гонки, а не рассказывать, кто предатель среди спортсменов и кого нужно бомбить»
104вчера, 09:17
Дмитрий Губерниев: «Всю свою пользу Вяльбе перекрыла неимоверным вредом, который она приносит российским лыжам. Могу представить, что она уйдет с поста главы ФЛГР»
13416 ноября, 17:35
Губерниев о возможном объединении лыжных федераций: «Под эгидой Вяльбе можно объединиться только мракобесам. Нормальные люди должны от нее убегать, как от чумы»
631 октября, 10:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок России. Маслакова выиграла гонку преследования «классикой», Смирнова – 2-я, Непряева – 3-я, Сорина – 4-я, Истомина – 5-я
1015 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Диггинс, Сундлинг, Карл, Шлинн, Нисканен пробегут классическую «разделку» на 20 км
753 минуты назад
Лыжи. Кубок России. Мельниченко, Семиков, Большунов, Мальцев, Коростелев, Устюгов пробегут гонку преследования классическим стилем
753 минуты назад
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Ниенге, Нисканен, Валнес, Крюгер выступят в классической «разделке» на 20 км
353 минуты назад
Горные лыжи. Кубок мира. Хюттер победила в скоростном спуске, Годжа – 2-я, Гут-Бехрами – 3-я
1вчера, 19:48
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый спринт, Шанава – 2-й, Валнес – 3-й
43вчера, 17:52
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг выиграла спринт свободным стилем, Мирвол – 2-я, Мире – 3-я, Диггинс – 6-я
32вчера, 17:40
Юрий Бородавко: «Добиться допуска россиян на турниры – прямая обязанность Дегтярева. Именно он будет представлять нашу сторону в МОК»
4вчера, 17:15
Четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина находится в реанимации после инсульта
16вчера, 15:16
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Патрик Фойрштайн – 2-й, Бреннштайнер – 3-й
вчера, 15:13
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Сундлинг – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 4-я
4вчера, 19:27
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
14вчера, 19:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Каличева – 2-я, Крупицкая – 3-я
вчера, 11:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Горбунов лидирует, Ардашев – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
вчера, 11:10
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Рекомендуем