Дмитрий Губерниев: «Думаю, Вяльбе стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом»

Дмитрий Губерниев считает, что Елена Вяльбе должна покинуть пост главы ФЛГР.

«Если честно, она уже столько глупостей наговорила, что обращать особого внимания не хочется. Все уже привыкли к этому.

Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом.

Ее неизбрание в исполком ОКР говорит само за себя. Люди, принимающие решения, уже все понимают», – сказал комментатор «Матч ТВ».