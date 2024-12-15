Дмитрий Губерниев: «Думаю, Вяльбе стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом»
Дмитрий Губерниев считает, что Елена Вяльбе должна покинуть пост главы ФЛГР.
«Если честно, она уже столько глупостей наговорила, что обращать особого внимания не хочется. Все уже привыкли к этому.
Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом.
Ее неизбрание в исполком ОКР говорит само за себя. Люди, принимающие решения, уже все понимают», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
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