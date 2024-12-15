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Усик – о подготовке к бою с Фьюри: «Хожу на руках по 15 минут, могу находиться под водой 10 минут»

 Александр Усик рассказал о подготовке к реваншу с Тайсоном Фьюри.

«Мы ходим на руках по 15 минут, чтобы набраться сил. Можем находиться под водой по 10 минут, это помогает мне поддерживать форму, выносливость и дыхание во время боя», – сказал Александр Усик в интервью для Daily Mail.

Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
Усик – Фьюри
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