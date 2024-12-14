Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Пригода, Суркова и Корнев выступят в финалах

Пригода, Суркова и Корнев выступят в финалах на ЧМ на короткой воде.

15 декабря пройдет заключительный день турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Финалы

Женщины

50 м, вольный стиль

19:32

Участница из России: Арина Суркова .

50 м, брасс

19:47

200 м, спина

20:02

200 м, вольный стиль

20:26

4х100 м, комбинированная эстафета

20:54

Мужчины

50 м, вольный стиль

19:39

Участник из России: Егор Корнев .

50 м, брасс

19:55

Участник из России: Кирилл Пригода .

200 м, спина

20:12

200 м, вольный стиль

20:40

4х100 м, комбинированная эстафета

21:10

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Составы финалов на 200 м и в эстафетах определятся по итогам предварительных заплывов . Прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».