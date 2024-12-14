Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Пригода, Суркова и Корнев выступят в финалах
Пригода, Суркова и Корнев выступят в финалах на ЧМ на короткой воде.
15 декабря пройдет заключительный день турнира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Финалы
Женщины
50 м, вольный стиль
19:32
Участница из России: Арина Суркова.
50 м, брасс
19:47
200 м, спина
20:02
200 м, вольный стиль
20:26
4х100 м, комбинированная эстафета
20:54
Мужчины
50 м, вольный стиль
19:39
Участник из России: Егор Корнев.
50 м, брасс
19:55
Участник из России: Кирилл Пригода.
200 м, спина
20:12
200 м, вольный стиль
20:40
4х100 м, комбинированная эстафета
21:10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Составы финалов на 200 м и в эстафетах определятся по итогам предварительных заплывов. Прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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