Чемпионат Германии. «Вольфсбург» в гостях у «Фрайбурга», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 14-го тура.

В субботу «Бавария » сыграет в гостях с «Майнцем », «Байер » – с «Аугсбургом ».

В воскресенье «Боруссия » Дортмунд примет «Хоффенхайм », «Айнтрахт » встретится на выезде с «РБ Лейпциг ».

Чемпионат Германии

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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