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Чемпионат Германии. «Вольфсбург» в гостях у «Фрайбурга», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 14-го тура.

В субботу «Бавария» сыграет в гостях с «Майнцем», «Байер» – с «Аугсбургом».

В воскресенье «Боруссия» Дортмунд примет «Хоффенхайм», «Айнтрахт» встретится на выезде с «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoХольштайн Киль
logoБавария
logoВольфсбург
logoУнион Берлин
logoБохум
logoБоруссия Менхенгладбах
logoФрайбург
logoАугсбург
logoМайнц
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoХайденхайм
logoШтутгарт
logoБоруссия Дортмунд
logoХоффенхайм
logoРБ Лейпциг
logoСанкт-Паули
logoВердер
logoАйнтрахт Франкфурт
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