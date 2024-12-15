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  • Ничьи «Реала» и «Ливерпуля», два золота российских пловцов на ЧМ, победа «России 25» на КПК, поражение «Баварии», президентом Грузии стал экс-футболист и другие новости
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Ничьи «Реала» и «Ливерпуля», два золота российских пловцов на ЧМ, победа «России 25» на КПК, поражение «Баварии», президентом Грузии стал экс-футболист и другие новости

1. В 16-м туре АПЛ лидеры синхронно потеряли очки: «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Фулхэмом» (2:2), играя в меньшинстве с 17-й минуты, а «Арсенал» дома не смог выиграть у «Эвертона» (0:0).

2. «Россия 25» выиграла второй матч на Кубке Первого канала – команда Ротенберга в овертайме обыграла Беларусь (4:3), Казахстан уступил сборной мира КХЛ (1:3).

3. В 17-м туре Ла Лиги «Реал» устроил перестрелку с «Райо Вальекано» (3:3): Беллингем снова забил, Винисиус получил желтую за споры с судьей и пропустит следующий матч, а еще «Мадриду» не дали пробить пенальти после падения Вини в штрафной. Экс-судья разобрал спорные моменты.

4. Российские пловцы выиграли два золота в пятый день ЧМ на короткой воде: Илья Бородин (400 м, комплекс), смешанная эстафета с отрывом 0,08 секунды от США (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Клепикова).

5. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Филадельфию» (4:1), Капризов сделал дубль, Мичков остался без очков и помешал забить одноклубнику. «Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу» (1:5) – 9-е поражение в 12 играх, Шестеркин пропустил 5 шайб и был заменен. Все результаты дня – здесь

6. Президентом Грузии стал чемпион России по футболу Михаил Кавелашвили. Экс-форвард «Алании» и «Ман Сити» был единственным кандидатом.

7. Виктория Сливко выиграла спринт на этапе Кубка России по биатлону. Кирилл Бажин победил у мужчин.

Француженка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира. У мужчин победил Йоханнес Бо.

8. В 14-м туре Бундеслиги «Бавария» внезапно уступила «Майнцу» (1:2) в гостях, потерпев первое поражение в чемпионате Германии, а «Байер» разобрался с «Аугсбургом» (2:0). Вратарю «Бохума» Древесу попали в голову зажигалкой в конце игры с «Унионом», матч прерывали на 28 минут, голкипер уехал в больницу – в воротах доигрывал форвард Хофманн.

9. Александр Терентьев победил в коньковом спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам, Большунов выбыл в 1/4 финала. Анастасия Фалеева выиграла у женщин.

Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира. У женщин победила шведка Йонна Сундлинг.

10. НБА. 32 очка Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Атланту» и выйти в финал внутрисезонного турнира. 

11. Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали на ЧМ по функциональному фитнесу за футболку с надписью «сделаем Россию снова маленькой».

12. В 16-м туре Серии А «Аталанта» в гостях одолела «Кальяри» (1:0), довела серию побед до 10 матчей и лидирует в таблице. «Наполи» справился с «Удинезе» (3:1) на выезде, «Ювентус» дома сыграл вничью с «Венецией» (2:2) с 20-го места, забив на 95-й минуте.

13. Армрестлинг. King of the Table 13. Леван разнес Кадоретта, Шоу одолел Холла, Чаффи разгромил Дуката, Маск победил Барбозу.

14. В 15-м туре Лиги 1 «Монако» Александра Головина в гостях разошелся миром с «Реймсом» (0:0), «Марсель» дома поделил очки с «Лиллем» (1:1).

15. «Голден Стэйт» выменял 31-летнего Денниса Шредера из «Бруклина», отдав взамен Де’Энтони Мелтона и 3 пика второго раунда.

16. Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА из-за показа Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026. Также УАФ попросит УЕФА наказать «Реал Сосьедад» из-за флага ДНР на трибуне в матче с «Динамо» Киев в Лиге Европы.

17. Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде. Ландо Норрис заявил: «Беру назад слова «просто удача, а не талант» о Ферстаппене в Бразилии».

Цитаты дня:

Ротенберг о «СКА-Арене» и КПК: «Лучшая арена в мире, лучше, чем в США или Канаде. Коллеги из Дубая, Абу-Даби, Турции говорят, что здесь атмосфера лучше, чем на любом ЧМ. Полные трибуны – радостно до слез»

Роман Павлюченко: «Для меня Москва и Лондон одно и то же по ценам. Но сейчас курс фунта чуть другой, Лондон чуть дороже. Когда я был в Англии, курс был 45 рублей, а сейчас, наверное, 145»

Депутат Терюшков о Fan ID: «Он может мешать только тем, кто планирует нарушать закон. Мировая практика говорит о целесообразности регулирования порядка на стадионах»

Вяльбе о словах про «бомбу на Лондон»: «Это больше была шутка. Просто я знаю, что в любом случае все любят и уважают только сильных»

Майк Кинэн: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026 и на МЧМ-2025. В мире сейчас много нарушений и несправедливости»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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