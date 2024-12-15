Кубок Первого канала. «Россия 25» против Казахстана, Беларусь сыграет со сборной мира КХЛ
Сегодня в Санкт-Петербурге завершится Кубок Первого канала.
Сборная «России 25» сыграет с Казахстаном, Беларусь встретится со сборной мира КХЛ.
«Россия 25» – Казахстан – 14:15
Беларусь – сборная мира КХЛ – 18:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Россия 25» – 4 (2), Беларусь – 3 (2), сборная мира КХЛ – 2 (2), Казахстан – 0 (2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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