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  • РФС оплатил визит сборной Брунея, Роналду еще поиграет, Синнер вышел в финал, а Зверев – нет, Сирия выпустит против России не лучший состав и другие новости
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РФС оплатил визит сборной Брунея, Роналду еще поиграет, Синнер вышел в финал, а Зверев – нет, Сирия выпустит против России не лучший состав и другие новости

1. РФС покрыл расходы Брунея на матч с Россией: больше 100 тысяч долларов на дорогу, размещение в отеле, питание, переезды. Гости также получили гонорар. Проиграв 0:11, футболисты отправились в бар Краснодара пить пиво и курить кальян.

2. Криштиану Роналду обогнал Серхио Рамоса и стал рекордсменом по числу побед на уровне сборных – в придачу к лидерству по голам и матчам. Форвард сборной Португалии сообщил, что продолжит играть, пока чувствует себя мотивированным, и заявил, что не думает о том, чтобы забить 1000 мячей.

3. Янник Синнер обыграл Каспера Рууда в полуфинале итогового турнира ATP. Александр Зверев уступил Тэйлору Фрицу.

4. Карим Халили и Даниил Серохвостов вместе пришли на финиш в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Спортсмены разыграли победу через «Камень, ножницы, бумагу». Женская гонка осталась за Викторией Сливко.

5. В пресс-службе сборной Сирии сообщили, что команда сыграет против России без семи основных футболистов, но затем появилось опровержение: на самом деле таких игроков четверо, причем они не вызываются с лета.

6. НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Баффало» (5:2), Мичков набрал 0+2 и возглавил гонку бомбардиров среди новичков, Замула забил 1-й гол в сезоне, у Федотова – 3-я победа подряд. «Флорида» разгромила «Виннипег» (5:0), Бобровский в 45-й раз сыграл на ноль в лиге, Куликов забросил 3-ю шайбу в сезоне. «Тампа» справилась с «Нью-Джерси» (4:0), Василевский сделал 2-й шатаут в сезоне, у Кучерова 2 передачи. «Питтсбург» одолел «Сан-Хосе» (4:3 Б), Малкин забил победный буллит. Все результаты дня – здесь

7. В КХЛ «Локомотив» обыграл «Торпедо», «Лада» уступила «Металлургу» по буллитам, «Авангард» победил «Нефтехимик». Команда из Ярославля лидирует в лиге, выиграв 12 из 13 последних матчей.

8. Японские фигуристы Хана Йошида и Юма Кагияма одержали победы в своих категориях на этапе Гран-при в Финляндии. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли ритм-танец.

9. В женском футболе «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд (с чем его поздравил Роман Ротенберг), а «Барселона» разгромила «Реал» в класико на выезде со счетом 4:0.

10. НБА.  «Милуоки» проиграл «Шарлотт», «Бостон» одолел «Торонто» в овертайме, «Даллас» победил «Сан-Антонио» и другие результаты

11. Матч Нидерланды – Венгрия в Лиге наций останавливали на 10 с лишним минут из-за того, что 36-летнему помощнику главного тренера гостей стало плохо, у него начались конвульсии. Адам Салаи, еще недавно игравший за команду в качестве капитана, был госпитализирован.

12. На Гран-при России по фигурному катанию в Москве Евгений Семененко первый в короткой программе среди мужчин, Аделия Петросян – среди женщин, Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец.

13. Капитан сборной Косово призвал УЕФА принять меры на фоне выкриков румынских фанатов «Сербия!» в концовке матча Лиги наций. При этом косовские футболисты, покидая стадион, решили не прибираться и оставили кучу мусора в раздевалке.

14. Наиль Якупов вернулся в «Авангард», «Куньлунь Ред Стар» получил денежную компенсацию в размере 40 млн рублей.

Цитаты дня

«Россию вернут через два года после подписания мирного договора или капитуляции Украины». Колосков про УЕФА и ФИФА

Медведева – на вопрос о приглашении Загитовой в свое шоу: «Следующий вопрос»

«Роналду – лучший из людей, но Месси – инопланетянин, он не с этой планеты. Другого игрока с такой скоростью мышления и целеустремленностью не найти». Пике о Лео

Дмитрий Губерниев: «Всю свою пользу Вяльбе перекрыла неимоверным вредом, который она приносит российским лыжам. Могу представить, что она уйдет с поста главы ФЛГР»

Агент Медведевой: «Между Трусовой и Зайцевой произошло легкое недопонимание. Александра привыкла к каждому номеру готовиться с особым подходом»

Генич о том, что назвал Дзюбу «футбольной псиной»: «Не жалею. Не обиделся на него. Я такой же воспитанник «Спартака», как и он»

Певица Зайцева: «Заявления Трусовой, что композиция для ее выступления спета один раз, ложные. Не понимаю, о каком «нечеловеческом» отношении идет речь»

Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест
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