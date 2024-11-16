Ротенберг о титуле женского «Зенита»: «Браво, львицы футбольной столицы! Ни одного поражения за сезон – феноменально. Поздравляю девушек, «Газпром» и лично Алексея Миллера»
В заключительном туре чемпионата России футболистки лидирующего «Зенита», бравшие трофей в двух последних сезонах, обыграли ЦСКА со счетом 1:0 и защитили чемпионский титул.
«Женский футбольный «Зенит» в третий раз подряд завоевал титул чемпиона России – от всей души поздравляю девушек, тренерский штаб, весь персонал команды, болельщиков, руководство клуба, ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера с этим достижением!
В решающих играх определить победителя может всего один гол – именно так и случилось сегодня! В напряженном матче против ЦСКА футболистки показали, что действительно важные победы добывают те, кто умеет действовать слаженно, четко и работать на результат.
Ни одного поражения за сезон – феноменальный результат, который уже не в первый раз покоряется сине-бело-голубым. Уже третий год женский «Зенит» остается номером один в российском футболе, продолжая славные победные традиции спортивного Петербурга.
Пусть этот триумф станет лишь одной из многих радостных новостей, которые заставят наш город гордиться своими клубами и спортсменами. Браво, львицы футбольной столицы!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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