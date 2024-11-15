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Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Пасечник и Чиризано выйдут на лед с ритм-танцами

Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный покажут ритм-танцы на Гран-при в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

4-й этап

«Золотой конек Москвы»

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17:00 по московскому времени (16 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Александра Прокопец – Александр Васькович

Дарья Савкина – Александр Вахнов

Александра Степанова – Иван Букин

Софья Тютюнина – Матвей Грачев

Ольга Федорова – Павел Драко

Ирина Хавронина – Девид Нарижный

Юлия Чуркина – Борис Фролов

Александра Шинкаренко – Михаил Антонов

Вероника Шульпина – Глеб Солович

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
Александр Вахнов
logoДевид Нарижный
logoСофья Тютюнина
Александр Васькович
logoИрина Хавронина
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Дмитрий Студеникин
Тимур Бабаев-Смирнов
Александра Шинкаренко
Матвей Грачев
logoСерия Гран-при России
Милана Кузьмина
Павел Драко
Золотой конек Москвы
Александра Прокопец
Юлия Чуркина
Борис Фролов
Варвара Жданова
Михаил Антонов
Вероника Шульпина
Глеб Солович
Дарья Савкина
Ольга Федорова
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