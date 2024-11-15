Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Пасечник и Чиризано выйдут на лед с ритм-танцами
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
4-й этап
«Золотой конек Москвы»
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17:00 по московскому времени (16 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Александра Прокопец – Александр Васькович
Дарья Савкина – Александр Вахнов
Александра Степанова – Иван Букин
Софья Тютюнина – Матвей Грачев
Ольга Федорова – Павел Драко
Ирина Хавронина – Девид Нарижный
Юлия Чуркина – Борис Фролов
Александра Шинкаренко – Михаил Антонов
Вероника Шульпина – Глеб Солович
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий