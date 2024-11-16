Криштиану Роналду: «Не думаю о том, чтобы забить 1000 голов за карьеру. Не зацикливаюсь на рекорде»

Криштиану Роналду признался, что не думает об отметке в 1000 голов за карьеру.

«Если честно, я даже не думаю об отметке в 1000 голов за карьеру».

Конечно, всегда хочется войти в историю, но сейчас я не зацикливаюсь на этом рекорде», – сказал форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии .

Напомним, сейчас у Роналду 910 голов за карьеру.