Криштиану Роналду: «Не думаю о том, чтобы забить 1000 голов за карьеру. Не зацикливаюсь на рекорде»
Криштиану Роналду признался, что не думает об отметке в 1000 голов за карьеру.
«Если честно, я даже не думаю об отметке в 1000 голов за карьеру».
Конечно, всегда хочется войти в историю, но сейчас я не зацикливаюсь на этом рекорде», – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Напомним, сейчас у Роналду 910 голов за карьеру.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости