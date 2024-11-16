  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч Нидерланды – Венгрия останавливали на 10+ минут: одному из тренеров гостей стало плохо, начались конвульсии. Его унесли на носилках
30

Матч Нидерланды – Венгрия останавливали на 10+ минут: одному из тренеров гостей стало плохо, начались конвульсии. Его унесли на носилках

Тренеру сборной Венгрии стало плохо во время матча с Нидерландами.

Сборная Нидерландов принимает команду Венгрии в 5-м туре группового этапа Лиги наций (1:0, первый тайм).

На 8-й минуте одному из членов тренерского штаба гостей стало плохо, у него начались конвульсии. Игру приостановили, место происшествия закрыли ширмой. Вскоре человека, которому потребовалась медицинская помощь, унесли на носилках.

Игру возобновили более чем через десять минут. Судья Хесус Хиль Мансано сразу же пошел смотреть повтор эпизода, который произошел перед паузой, и увидел, что игрок сборной Венгрии Тамаш Никичер сыграл рукой в своей штрафной площади.

Хозяева получили право на пенальти, который реализовал Ваут Вегорст

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ED.nl
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Венгрии по футболу
происшествия
logoсудьи
Хесус Хиль Мансано
видеоповторы
logoВаут Вегорст
logoЛига наций УЕФА
logoЗдоровье
Тамаш Никичер
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига наций. Германия против Боснии и Герцеговины, Нидерланды играют с Венгрией, Украина разделила очки с Грузией
115сегодня, 19:45Live
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Женская «Барселона» разгромила «Реал» на выезде – 4:0. У «блауграны» 10 побед в 10 турах лиги
1018 минут назад
Это′О – лучший африканский игрок XXI века по версии Goal. Дрогба – 2-й, Салах – 3-й, Мане – 5-й, Адебайор – 9-й
72сегодня, 20:41
Жюль Кунде: «Я бы солгал, сказав, что футбол мне нравится так же сильно, как и раньше. Это было моим призванием, теперь – работа»
9сегодня, 20:09
«Семак – Иисус Христос российского футбола. Сережу ни с кем сравнивать не надо». Григорян о тренерах мужского и женского «Зенита»
39сегодня, 20:04
Игроки Косово оставили кучу мусора в раздевалке после матча с Румынией. Они ушли с поля до финального свистка из-за кричалок хозяев
46сегодня, 19:49Фото
Лига наций. Германия против Боснии и Герцеговины, Нидерланды играют с Венгрией, Украина разделила очки с Грузией
115сегодня, 19:45Live
Бруну – самый ценный игрок «МЮ» в этом сезоне по версии ESPN. Онана – 2-й, Майну – 3-й, Рэшфорд – 9-й, Магуайр – 14-й
4сегодня, 19:38
Мартинес о Роналду: «Дисциплинированный, целеустремленный. Он продолжает делать то, что у него получается лучше всего: забивать голы»
10сегодня, 19:28
Морган о дубле Роналду: «Еще два гола от Криштиану, блестящий удар ножницами. 🐐 продолжает играть как 🐐»
30сегодня, 19:26
Владелец «Лиона» пообещал, что клуб не исключат из Лиги 1. Бизнесмен продаст долю в «Кристал Пэлас» для покрытия долга
7сегодня, 19:08
Ко всем новостям
Последние новости
Пике о Гвардиоле: «Гений с точки зрения тактики и стратегии. В мотивировании игроков ему нет равных»
3 минуты назад
Германия одержала крупнейшую победу за три года, разгромив Боснию – 7:0. Немцы выиграли свою группу Лиги наций, забив 17 голов в пяти матчах
37 минут назад
Германия разгромила Боснию и Герцеговину – 7:0. Виртц и Кляйндинст сделали по дублю
77 минут назад
Перу – первая команда в истории, забившая лишь 3 гола в 11 матчах квалификации ЧМ
321 минуту назад
«Ювентусу» интересен Бадьяшиль из «Челси». У защитника одна игра в АПЛ в этом сезоне
334 минуты назад
Состояние тренера Венгрии Салаи, которому стало плохо на матче с Нидерландами, стабильное. Он в сознании, его увезли в больницу без сирены
536 минут назад
Усман Дембеле: «Хочу закончить карьеру в 34 года и заняться недвижимостью. Инвестировать в Африку, во Францию»
1051 минуту назад
Футбол перестал быть базовым видом спорта в девяти регионах России в 2024 году. Он остался таковым в 29 субъектах
559 минут назад
Вратарь «Урала» отбил пенальти ногой. Команда Шатова выиграла 4:3 у «Енисея» Тихонова, отыгравшись с 2:3 за 5 минут
сегодня, 20:47Видео
Кроос допускает возвращение в «Реал»: «В каком качестве – будет видно позже. Сейчас я занят своими проектами, но в будущем могу заняться чем-то в клубе»
4сегодня, 20:38