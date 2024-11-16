Матч Нидерланды – Венгрия останавливали на 10+ минут: одному из тренеров гостей стало плохо, начались конвульсии. Его унесли на носилках

Тренеру сборной Венгрии стало плохо во время матча с Нидерландами.

Сборная Нидерландов принимает команду Венгрии в 5-м туре группового этапа Лиги наций (1:0, первый тайм).

На 8-й минуте одному из членов тренерского штаба гостей стало плохо, у него начались конвульсии. Игру приостановили, место происшествия закрыли ширмой. Вскоре человека, которому потребовалась медицинская помощь, унесли на носилках.

Игру возобновили более чем через десять минут. Судья Хесус Хиль Мансано сразу же пошел смотреть повтор эпизода, который произошел перед паузой, и увидел, что игрок сборной Венгрии Тамаш Никичер сыграл рукой в своей штрафной площади.

Хозяева получили право на пенальти, который реализовал Ваут Вегорст .