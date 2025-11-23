Батчи с 5.9 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «Локомотив» – «Краснодар», у Кордобы – 6.8, у Сперцяна – 7.3, у Батракова – 7.4. Диего Коста с оценкой 8.0 – лучший
Диего Коста получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Локомотив» – «Краснодар» (1:1) в 16-м туре Мир РПЛ. Защитник «быков» заработал 8.0 балла.
Худший показатель у полузащитника Жоау Батчи из «Краснодара» – 5.9.
У «Локомотива» лучшим стал защитник Сесар Монтес – 7.9. Николай Комличенко получил самую низкую оценку у москвичей – 6.1.
Оценки «Локомотива»: Антон Митрюшкин (7.7), Лукас Фассон (7.2), Сесар Монтес (7.9), Жерзино Ньямси (6.4), Максим Ненахов (6.8), Александр Руденко (7.7), Данил Пруцев (7.8), Артем Карпукас (7.0), Зелимхан Бакаев (6.6), Алексей Батраков (7.4), Николай Комличенко (6.1), Сергей Пиняев (6.5), Дмитрий Воробьев (6.2).
Оценки «Краснодар»: Станислав Агкацев (6.4), Лукас Оласа (7.1), Диего Коста (8.0), Витор Тормена (6.6), Джованни Гонсалес (7.3), Дуглас Аугусто (7.8), Александр Черников (7.5), Виктор Са (7.2), Эдуард Сперцян (7.3), Жоау Батчи (5.9), Джон Кордоба (6.8), Кевин Ленини (6.4), Никита Кривцов (6.0), Гаэтан Перрен (6.0).