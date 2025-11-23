У 40-летнего Роналду 16 голов в 16 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
Криштиану Роналду забил 16-й гол в сезоне.
Криштиану Роналду забил 16 голов за клуб и сборную Португалии в текущем сезоне.
Сегодня нападающий «Аль-Насра» отличился на 96-й минуте матча 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Халиджа» (4:1).
40-летний португалец провел 16-ю игру в текущем сезоне. Он забил 5 раз за сборную и 11 – за саудовский клуб.
Его статистика – здесь.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости