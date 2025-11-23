Сергей Юран считает, что «Спартаку» стоит оставить Вадима Романова до конца сезона.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран считает, что «Спартак » должен доверить руководство командой Вадиму Романову до конца сезона.

47-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Деяна Станковича.

«Должен быть опыт. Одно дело, когда ты молодежку тренируешь, а другое – заходишь в первую команду. И у Мусаева не сразу все получалось.

Я согласен оставить Романова до конца нынешнего сезона. Привезут иностранца – и ничего не поменяется. Гвардиола и Клопп не приедут. Молодежь – это одно, а взрослые… И раздевалку нужно держать, нужны свои идеи», – сказал Юран.