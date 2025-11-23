Юран о тренере для «Спартака»: «Я согласен оставить Романова до конца сезона. Гвардиола и Клопп не приедут, привезут иностранца – и ничего не поменяется»
Сергей Юран считает, что «Спартаку» стоит оставить Вадима Романова до конца сезона.
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран считает, что «Спартак» должен доверить руководство командой Вадиму Романову до конца сезона.
47-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Деяна Станковича.
«Должен быть опыт. Одно дело, когда ты молодежку тренируешь, а другое – заходишь в первую команду. И у Мусаева не сразу все получалось.
Я согласен оставить Романова до конца нынешнего сезона. Привезут иностранца – и ничего не поменяется. Гвардиола и Клопп не приедут. Молодежь – это одно, а взрослые… И раздевалку нужно держать, нужны свои идеи», – сказал Юран.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
