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  • Певица Зайцева: «Заявления Трусовой, что композиция для ее выступления спета один раз, ложные. Не понимаю, о каком «нечеловеческом» отношении идет речь»
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Певица Зайцева: «Заявления Трусовой, что композиция для ее выступления спета один раз, ложные. Не понимаю, о каком «нечеловеческом» отношении идет речь»

Певица Зайцева прокомментировала слова Трусовой о «нечеловеческом отношении».

15 ноября Александра Трусова (после свадьбы – Игнатова) участвовала в ледовом шоу Евгении Медведевой в Москве. Трусова выступала под живой вокал Марии Зайцевой (экс-солистки группы «#2Маши»), однако, по словам фигуристки, во время репетиции певица отказалась исполнять свою песню Diamonds больше одного раза.

«Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения к себе», – заявила Трусова.

«Я приехала на саундчек в назначенное время. Был строгий тайминг репетиции, была возможность петь каждую песню только один раз, поскольку следом шли другие номера артистов и фигуристов, и было необходимо готовиться к основному выходу на шоу.

Вчера на шоу Евгении Медведевой я исполнила 4 композиции: «Танго в понедельник», «Слишком красиво» и два кавера – Strong Еnough и Diamonds. И конкретно песню Diamonds я исполнила два раза, о чем свидетельствует видео очевидцев, которые присутствовали на репетиции.

Поэтому заявления Александры, что композиция для ее выступления была спета один раз, являются ложными. Информация о том, что она меня просила лично спеть еще раз или запрашивала фонограмму, также является ложной, что могут подтвердить организаторы, которые присутствовали на репетиции и вели диалог с моей командой. «Плюс» был запрошен организаторами за день до шоу, чтобы использовать его в случае, если бы у меня не получилось присутствовать на репетиции.

Также важно отметить, что я не знакома с Александрой, поэтому не совсем понимаю, о каком конфликте и «нечеловеческом» отношении идет речь, когда я в жизни не беседовала с этим человеком. Я смотрела на всех спортсменов, находясь сверху на сцене, а они находились внизу на льду, мы не контактировали ни с кем.

Когда я вышла петь Diamonds уже на самом шоу, в первой половине песни Александра не выезжала на лед, и я не понимала, что происходит. Я испугалась, что что‑то случилось.

У меня действительно нет «плюсов» этих кавер‑композиций, поскольку я никогда не исполняла их под «плюсовую» фонограмму.

Однако это не помешало откатать номер другой спортсменке – Елизавете Туктамышевой, под песню Strong Enough, при том что на репетиции она прозвучала один раз, в отличие от песни для выступления Трусовой.

Также добавлю, что присутствие меня на саундчеке не было обязательным условием участия в шоу. Это была моя личная инициатива – приехать. Не все артисты, участвовавшие в шоу, были на репетиции.

В целом подобная ситуация демонстрирует то, что дым без огня бывает. И довольно густой. Печальны в этой ситуации не только ложные обвинения, но и в большей степени то, что так мало надо людям, чтобы накинуться на человека с обвинениями.

Я со вчерашнего вечера начала получать сообщения от людей, которые прочитали эту статью и обвиняли меня в том, что я якобы отказала фигуристке в том, чтобы спеть еще раз.

Поэтому хотелось бы дать всем совет по жизни – не делать выводы о ком‑либо и чем‑либо, если вы лично не были свидетелями ситуации, не видели общей картины, а тем более узнали о ней из прессы со слов только одной стороны», – сказала Зайцева.

«Припудри шрамики, надень свою улыбку». Что не так с шоу Медведевой?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
музыка
ледовые шоу
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