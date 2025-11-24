  • Спортс
26

Чемпионат Франции. «Лилль» забил 4 гола «Парижу», «Нант» сыграл вничью с «Лорьяном», «Лион» и «Осер» голов не забили

Во Франции прошел 13-й тур Лиги 1 сезона-2025/26.

В рамках 13-го тура чемпионата Франции в пятницу «Ницца» на своем поле разгромно уступила «Марселю» (1:5). 

В субботу «Монако» Александра Головина на выезде крупно проиграл «Ренну» (1:4), «ПСЖ» Матвея Сафонова дома разгромил «Гавр» (3:0).

В воскресенье «Лион» в гостях сыграл вничью с «Осером» (0:0).  

Чемпионат Франции

13-й тур

Лига 1 Франция. 13 тур
23 ноября 14:00, Аббе-Дешам
Осер
Завершен
0 - 0
Лион
Матч окончен
Синайоко   Осман
89’
Эль-Аззузи   Диуссе
89’
87’
Мэйтленд-Найлз
85’
Карабец   Adil Hamdani
Менса   Оппегор
84’
Мара   Казимир
72’
67’
Толиссо
63’
Мата   де Карвальо
46’
Мера   Шулц
2тайм
Перерыв
Менса
28’
Синайоко
25’
20’
Мера
Осер
Леон, Менса, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Эль-Аззузи, Матондо, Намасо, Мара, Синайоко
Запасные: Де Персен, Легро, Диуссе, Девернуа, Мезеретт, Диамалунда, Казимир, Оппегор, Осман
1тайм
Лион:
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Тессманн, Морейра, Мера, Карабец, Сатриано
Запасные: Баришич, Молебе, Дескам, Шулц, Фалль, Adil Hamdani, Гомес Родригес, де Карвальо, Силва
Подробнее
Лига 1 Франция. 13 тур
23 ноября 16:15, Cтад Франсис Ле Бле
Брест
Завершен
3 - 2
Мец
Матч окончен
  Дель Кастийо
90’
+10’
90’
+8’
Туре
Дель Кастийо
90’
Кулибали
87’
84’
Сабали
83’
Балло-Туре
79’
  Кулибали
78’
Асоро   И. Сане
Мбуп   Балде
78’
Маньетти   Тузар
78’
68’
Цитаишвили   Бокеле
68’
Деменге   Траоре
68’
Куао   Балло-Туре
Думбия   Лабо-Ласкари
67’
Думбия
56’
  Думбия
48’
2тайм
Перерыв
6’
  Цитаишвили
  Мбуп
2’
Брест
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Мбуп, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Диас, Дина-Эбимбе, Тузар, Балде, Лабо-Ласкари, Бурго, Жони, Ле Кардиналь, Макалу
1тайм
Мец:
Фишер, Колен, Йегбе, Гбамен, Куао, Деменге, Туре, Цитаишвили, Эн, Сабали, Асоро
Запасные: Абуашвили, Траоре, Стамбули, Бокеле, Мбайе, Ба, И. Сане, С. Сане, Балло-Туре
Подробнее
Лига 1 Франция. 13 тур
23 ноября 16:15, Стадиум де Тулуз
Тулуза
Завершен
0 - 1
Анже
Матч окончен
Коррейя да Силва
90’
+4’
90’
+1’
Абделли   Анен
90’
+1’
Сбаи   Куркуль
85’
Аруна
Маккензи   Виньоло
82’
81’
Мутон   Аруна
75’
Экоми
Восса   Сидибе
72’
Металь   Эджума
72’
68’
Шериф   Питер
Магри   Мессали
66’
2тайм
Перерыв
29’
Белькебла
16’
  Белькдим
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Магри, Металь, Восса, Кассерес, Деннум, Коррейя да Силва
Запасные: Мессали, Виньоло, Каманси, Сидибе, Ламади, Идальго, Хауг, Эджума, Кумбасса
1тайм
Анже:
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Рао-Лисоа, Абделли, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Шериф
Запасные: Бамба, Капель, Питер, Машин, Анен, Куркуль, Аркю, Пона, Аруна
Подробнее
Лига 1 Франция. 13 тур
23 ноября 16:15, Стад ля Божуар
Нант
Завершен
1 - 1
Лорьян
Матч окончен
90’
+2’
Меите   Аджей
  Авазьем
90’
+1’
Ассумани   Камара
81’
76’
Йонгва
71’
Сумано   Бамба
Ладо   Гирасси
61’
Квон Хек Кю   Лепенан
59’
Эль-Араби   Мохамед
59’
59’
Тосин   Макенго
59’
Дермэйн   Пажи
2тайм
Перерыв
Антони Лопеш
45’
+6’
45’
+1’
  Авазьем
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Авазьем, Амьян, Мванга, Квон Хек Кю, Ассумани, Аблин, Эль-Араби, Ладо
Запасные: Гирасси, Камара, Сантонз, Дефф, Радакович, Лепенан, Мохамед, Карлгрен, Хон Хен Сок
1тайм
Лорьян:
Мвого, Йонгва, Тальби, Меите, Дермэйн, Тосин, Куасси, Кадью, Авом, Ле Бри, Сумано
Запасные: Пажи, Бамба, Дьенг, Камара, Аджей, Сиба, Монье, Макенго, Мвука
Подробнее
Лига 1 Франция. 13 тур
23 ноября 19:45, Пьер Моруа
Лилль
Завершен
4 - 2
Париж
Матч окончен
  Брухольм
90’
+6’
90’
+4’
Дусе
Манди   Нгой
86’
Жиру   Мбаппе
86’
84’
  Дусе
83’
Маркетти   Дусе
  Манди
80’
  Жиру
77’
74’
Ле-Мелу   Гори
Бенталеб   Мукау
73’
Сахрауи   Брухольм
73’
66’
Траоре
Игаман   Харальдссон
61’
60’
Кафаро   Саймон
60’
Шерги   Колодзейчак
60’
Жеббель   Крассо
2тайм
Перерыв
  Жиру
40’
Игаман
29’
11’
  Жеббель
Лилль
Озер, Перро, Манди, Мбемба, Менье, Сахрауи, Буадди, Бенталеб, Феликс Коррейя, Жиру, Игаман
Запасные: Бодар, Нгой, Мбаппе, Харальдссон, Рагубер, Андре Гомеш, Брухольм, Сантуш, Мукау
1тайм
Париж:
Трапп, де Смет, Мбоу, Шерги, Траоре, Камара, Маркетти, Ле-Мелу, Кафаро, Жеббель, Кеббаль
Запасные: Нкамбадьо, Колодзейчак, Дусе, Гори, Крассо, Саймон, Оллила, Дико, Лопес
Подробнее
Лига 1 Франция. 13 тур
21 ноября 19:45, Альянц Ривьера
Ницца
Завершен
1 - 5
Марсель
Матч окончен
89’
Пайшао   Мопе
Диоп   Янссон
77’
77’
Балерди   Иган-Райли
Чо   Нген
77’
77’
Обамеянг   Вас
74’
  Пайшао
70’
Гомес   О`Райли
70’
Кондогбиа   Надир
Оппонг   Абди
68’
Моффи   Бога
68’
Абдул-Самед   Сансон
67’
  Чо
63’
58’
  Веа
53’
  Гринвуд
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Кондогбиа
Абди
37’
37’
Рульи
33’
  Гринвуд
Менди
14’
11’
  Обамеянг
Ницца
Диуф, Оппонг, Ба, Менди, Бар, Абдул-Самед, Ванхаутте, Клосс, Диоп, Моффи, Чо
Запасные: Абди, Сансон, Дюпе, Луше, Гоувейя, Бога, Янссон, Нген, Оморуйи
1тайм
Марсель:
де Ланге, Эмерсон, Балерди, Павар, Веа, Вермерен, Кондогбиа, Пайшао, Гомес, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Мопе, Гарсия, Иган-Райли, Надир, Ммади, Вас, Рульи, О`Райли, Бакола
Подробнее
Лига 1 Франция. 13 тур
22 ноября 16:00, Болларт-Делелис
Ланс
Завершен
1 - 0
Страсбур
Матч окончен
90’
+7’
Эмега
Сотока
90’
+6’
Гилавоги
90’
+5’
90’
+1’
Г. Дуэ   Амо-Амейо
85’
Диегу Морейра   Нжингула
Эдуар   Сотока
85’
Томассон
77’
77’
Барко
Товен   Сима
75’
Саид   Гилавоги
75’
  Ганиу
69’
68’
Г. Дуэ
61’
Эль-Мурабет   Амугу
61’
Лемарешаль   Энсисо
46’
Хойсберг   Омобамиделе
2тайм
Перерыв
3’
Эль-Мурабет
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Абдельхамид, Сотока, Гилавоги, Фофана, Гюртнер, Булатович, Силла, Сима, Бермон
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Сарр, Хойсберг, Паничелли, Лемарешаль, Барко, Эль-Мурабет, Диегу Морейра, Г. Дуэ, Эмега
Запасные: Омобамиделе, Энсисо, Годо, Силла, Амугу, Амо-Амейо, Нанаси, Нжингула, Баич
Подробнее
Лига 1 Франция. 13 тур
22 ноября 18:00, Роазон Парк
Ренн
Завершен
4 - 1
Монако
Матч окончен
90’
+5’
  Бирет
Франковски   Сейду
90’
+1’
Эмболо   Розье
90’
+1’
85’
Кулибали   Погба
Аль-Тамари   Камара
85’
  Блас
83’
Леполь   Блас
75’
Сиссе   Мерлен
74’
  Эмболо
73’
70’
Аклиуш   Камара
70’
Диатта   Вандерсон
66’
Закария
61’
Иленикена   Бирет
61’
Фати   Минамино
  Камара
48’
2тайм
Перерыв
  Аит Будлаль
20’
19’
Аклиуш
Ренн
Самба, Брассье, Жаке, Аит Будлаль, Сиссе, Ронжье, Камара, Аль-Тамари, Франковски, Эмболо, Леполь
Запасные: Силистри, Руо, Сейду, Камара, Меите, Розье, Нагида, Мерлен, Блас
1тайм
Монако:
Градецки, Салису, Керер, Тезе, Фати, Аклиуш, Уаттара, Кулибали, Закария, Диатта, Иленикена
Запасные: Головин, Минамино, Кайо Энрике, Камара, Бирет, Мишаль, Вандерсон, Кен, Погба
Подробнее
Лига 1 Франция. 13 тур
22 ноября 20:05, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
3 - 0
Гавр
Матч окончен
  Барколя
87’
84’
Него   Намли
84’
Ндиайе   Мамбимби
75’
Кешта   Дукуре
Меюлю   Кварацхелия
71’
Витинья   Фабиан Руис
71’
Нджанту
69’
  Жоау Невеш
65’
Бералдо   Люка Эрнандес
64’
Гонсалу Рамуш   Нджанту
64’
Мендеш
61’
58’
Туре   Хадра
Ли Кан Ин   Барколя
55’
2тайм
Перерыв
32’
Туре
  Ли Кан Ин
29’
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витинья, Меюлю, Мбайе, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш
Запасные: Кварацхелия, Нджанту, Сафонов, Фабиан Руис, Барколя, Люка Эрнандес, Боли, Пачо, Маркиньос
1тайм
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Секо, Эбоно, Ндиайе, Туре, Кешта, Сумаре
Запасные: Делен, Загаду, Хадра, Мамбимби, Мпаси, Кенку, Дукуре, Намли, Кьереме
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Франции

Статистика чемпионата Франции

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
