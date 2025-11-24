Чемпионат Франции. «Лилль» забил 4 гола «Парижу», «Нант» сыграл вничью с «Лорьяном», «Лион» и «Осер» голов не забили

Во Франции прошел 13-й тур Лиги 1 сезона-2025/26.
В рамках 13-го тура чемпионата Франции в пятницу «Ницца» на своем поле разгромно уступила «Марселю» (1:5).
В субботу «Монако» Александра Головина на выезде крупно проиграл «Ренну» (1:4), «ПСЖ» Матвея Сафонова дома разгромил «Гавр» (3:0).
В воскресенье «Лион» в гостях сыграл вничью с «Осером» (0:0).
Чемпионат Франции
13-й тур
Осер
Леон, Менса, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Эль-Аззузи, Матондо, Намасо, Мара, Синайоко
Запасные: Де Персен, Легро, Диуссе, Девернуа, Мезеретт, Диамалунда, Казимир, Оппегор, Осман
Лион:
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Тессманн, Морейра, Мера, Карабец, Сатриано
Запасные: Баришич, Молебе, Дескам, Шулц, Фалль, Adil Hamdani, Гомес Родригес, де Карвальо, Силва
Брест
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Мбуп, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Диас, Дина-Эбимбе, Тузар, Балде, Лабо-Ласкари, Бурго, Жони, Ле Кардиналь, Макалу
Мец:
Фишер, Колен, Йегбе, Гбамен, Куао, Деменге, Туре, Цитаишвили, Эн, Сабали, Асоро
Запасные: Абуашвили, Траоре, Стамбули, Бокеле, Мбайе, Ба, И. Сане, С. Сане, Балло-Туре
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Магри, Металь, Восса, Кассерес, Деннум, Коррейя да Силва
Запасные: Мессали, Виньоло, Каманси, Сидибе, Ламади, Идальго, Хауг, Эджума, Кумбасса
Анже:
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Рао-Лисоа, Абделли, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Шериф
Запасные: Бамба, Капель, Питер, Машин, Анен, Куркуль, Аркю, Пона, Аруна
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Авазьем, Амьян, Мванга, Квон Хек Кю, Ассумани, Аблин, Эль-Араби, Ладо
Запасные: Гирасси, Камара, Сантонз, Дефф, Радакович, Лепенан, Мохамед, Карлгрен, Хон Хен Сок
Лорьян:
Мвого, Йонгва, Тальби, Меите, Дермэйн, Тосин, Куасси, Кадью, Авом, Ле Бри, Сумано
Запасные: Пажи, Бамба, Дьенг, Камара, Аджей, Сиба, Монье, Макенго, Мвука
Лилль
Озер, Перро, Манди, Мбемба, Менье, Сахрауи, Буадди, Бенталеб, Феликс Коррейя, Жиру, Игаман
Запасные: Бодар, Нгой, Мбаппе, Харальдссон, Рагубер, Андре Гомеш, Брухольм, Сантуш, Мукау
Париж:
Трапп, де Смет, Мбоу, Шерги, Траоре, Камара, Маркетти, Ле-Мелу, Кафаро, Жеббель, Кеббаль
Запасные: Нкамбадьо, Колодзейчак, Дусе, Гори, Крассо, Саймон, Оллила, Дико, Лопес
Ницца
Диуф, Оппонг, Ба, Менди, Бар, Абдул-Самед, Ванхаутте, Клосс, Диоп, Моффи, Чо
Запасные: Абди, Сансон, Дюпе, Луше, Гоувейя, Бога, Янссон, Нген, Оморуйи
Марсель:
де Ланге, Эмерсон, Балерди, Павар, Веа, Вермерен, Кондогбиа, Пайшао, Гомес, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Мопе, Гарсия, Иган-Райли, Надир, Ммади, Вас, Рульи, О`Райли, Бакола
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Абдельхамид, Сотока, Гилавоги, Фофана, Гюртнер, Булатович, Силла, Сима, Бермон
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Сарр, Хойсберг, Паничелли, Лемарешаль, Барко, Эль-Мурабет, Диегу Морейра, Г. Дуэ, Эмега
Запасные: Омобамиделе, Энсисо, Годо, Силла, Амугу, Амо-Амейо, Нанаси, Нжингула, Баич
Ренн
Самба, Брассье, Жаке, Аит Будлаль, Сиссе, Ронжье, Камара, Аль-Тамари, Франковски, Эмболо, Леполь
Запасные: Силистри, Руо, Сейду, Камара, Меите, Розье, Нагида, Мерлен, Блас
Монако:
Градецки, Салису, Керер, Тезе, Фати, Аклиуш, Уаттара, Кулибали, Закария, Диатта, Иленикена
Запасные: Головин, Минамино, Кайо Энрике, Камара, Бирет, Мишаль, Вандерсон, Кен, Погба
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витинья, Меюлю, Мбайе, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш
Запасные: Кварацхелия, Нджанту, Сафонов, Фабиан Руис, Барколя, Люка Эрнандес, Боли, Пачо, Маркиньос
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Секо, Эбоно, Ндиайе, Туре, Кешта, Сумаре
Запасные: Делен, Загаду, Хадра, Мамбимби, Мпаси, Кенку, Дукуре, Намли, Кьереме
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
