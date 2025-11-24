Чемпионат Франции. «Лилль» забил 4 гола «Парижу», «Нант» сыграл вничью с «Лорьяном», «Лион» и «Осер» голов не забили

Во Франции прошел 13-й тур Лиги 1 сезона-2025/26.

В рамках 13-го тура чемпионата Франции в пятницу «Ницца » на своем поле разгромно уступила «Марселю» (1:5).

В субботу «Монако » Александра Головина на выезде крупно проиграл «Ренну » (1:4), «ПСЖ » Матвея Сафонова дома разгромил «Гавр» (3:0).

В воскресенье «Лион » в гостях сыграл вничью с «Осером» (0:0).

Чемпионат Франции

13-й тур

Лига 1 Франция. 13 тур 22 ноября 20:05, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 3 - 0 Гавр Матч окончен Барколя

87’ 84’ Него Намли 84’ Ндиайе Мамбимби 75’ Кешта Дукуре Меюлю Кварацхелия 71’ Витинья Фабиан Руис 71’ Нджанту 69’ Жоау Невеш

65’ Бералдо Люка Эрнандес 64’ Гонсалу Рамуш Нджанту 64’ Мендеш 61’ 58’ Туре Хадра Ли Кан Ин Барколя 55’ 2 тайм Перерыв 32’ Туре Ли Кан Ин

29’ ПСЖ Шевалье, Мендеш, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витинья, Меюлю, Мбайе, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш Запасные: Кварацхелия, Нджанту, Сафонов, Фабиан Руис, Барколя, Люка Эрнандес, Боли, Пачо, Маркиньос 1 тайм Гавр: Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Секо, Эбоно, Ндиайе, Туре, Кешта, Сумаре Запасные: Делен, Загаду, Хадра, Мамбимби, Мпаси, Кенку, Дукуре, Намли, Кьереме

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

