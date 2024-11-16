Халили и Серохвостов разыграли победу в масс-старте на Кубке МЛКБ через камень-ножницы-бумагу. Призовые за первое место – 1 млн рублей
Халили и Серохвостов разыграли победу на Кубке МЛКБ через камень-ножницы-бумагу.
Карим Халили и Даниил Серохвостов вместе пришли на финиш в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.
Биатлонисты разыграли победу через камень-ножницы-бумагу. Халили финишировал первым, Серохвостов – вторым.
Победители личных гонок на Кубке МЛКБ получают 1 млн рублей, серебряные призеры – 500 тысяч.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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