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Халили и Серохвостов разыграли победу в масс-старте на Кубке МЛКБ через камень-ножницы-бумагу. Призовые за первое место – 1 млн рублей

Халили и Серохвостов разыграли победу на Кубке МЛКБ через камень-ножницы-бумагу.

Карим Халили и Даниил Серохвостов вместе пришли на финиш в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Биатлонисты разыграли победу через камень-ножницы-бумагу. Халили финишировал первым, Серохвостов – вторым.

Победители личных гонок на Кубке МЛКБ получают 1 млн рублей, серебряные призеры – 500 тысяч.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
Международная лига клубного биатлона
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