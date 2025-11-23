«Тоттенхэм» показал самый низкий xG за матч в сезоне АПЛ – 0,07 с «Арсеналом». С «Челси» было 0,1

«Тоттенхэм» набрал 0,07 xG в матче с «Арсеналом».

В воскресенье «Тоттенхэм» крупно проиграл «Арсеналу» (1:4) в 12-м туре АПЛ.

xG «шпор» в этом матче составил лишь 0,07 – это самый низкий показатель команды в этом сезоне АПЛ.

В матче против «Челси» (0:1) 1 ноября xG «Тоттенхэма» также был очень низким – 0,1. Это два худших показателя команды в текущем сезоне.