  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перес хочет внедрения бесплатных футбольных трансляций: «В ФИФА поняли, что это путь вперед, и позволили бедным детям в Африке смотреть матчи КЧМ»
29

Перес хочет внедрения бесплатных футбольных трансляций: «В ФИФА поняли, что это путь вперед, и позволили бедным детям в Африке смотреть матчи КЧМ»

Флорентино Перес: нужно внедрить бесплатные трансляции футбольных матчей.

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что трансляции футбольных матчей должны быть бесплатными. 

«На мой взгляд, мы хотим прозрачности. Никакой закрытости соревнований. И, прежде всего, внедрения бесплатного футбольного телевидения. Мы сделали это на клубном чемпионате мира. Спасибо ФИФА, которая позволила, например, бедному ребенку в Африке смотреть матчи.

У нас есть платформа Unify, которая позволит транслировать матчи бесплатно. По крайней мере, в ФИФА поняли, что это путь вперед. И я хочу поблагодарить их за это.

Я могу назвать только одну причину, по которой УЕФА не стал бы этого делать: потому что отсрочка [этой реформы] на год означает еще год миллионных зарплат для них. Как и в случае с президентом Ла Лиги, у которого зарплата выше, чем у его коллеги в Премьер-лиге, хотя Ла Лига зарабатывает меньше», – сказал Перес на генеральной ассамблее клуба. 

Флорентино Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет»

Перес о судействе в Ла Лиге: «Ненормально, что у некоторых игроков «Мадрида» больше побед в ЛЧ, чем чемпионств. При Негрейре баланс удалений «Барсы» был плюс 49, у «Реала» – минус 1»

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2459 голосов
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoУЕФА
logoЛа Лига
logoчемпионат мира среди клубов
logoФлорентино Перес
logoФИФА
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Эстевао о голе «Барсе»: «Лучший момент в моей карьере. Надеюсь забить еще много раз»
2 минуты назад
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
24 минуты назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
39 минут назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
53 минуты назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26