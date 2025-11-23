Перес хочет внедрения бесплатных футбольных трансляций: «В ФИФА поняли, что это путь вперед, и позволили бедным детям в Африке смотреть матчи КЧМ»

Флорентино Перес: нужно внедрить бесплатные трансляции футбольных матчей.

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что трансляции футбольных матчей должны быть бесплатными.

«На мой взгляд, мы хотим прозрачности. Никакой закрытости соревнований. И, прежде всего, внедрения бесплатного футбольного телевидения. Мы сделали это на клубном чемпионате мира. Спасибо ФИФА, которая позволила, например, бедному ребенку в Африке смотреть матчи.

У нас есть платформа Unify, которая позволит транслировать матчи бесплатно. По крайней мере, в ФИФА поняли, что это путь вперед. И я хочу поблагодарить их за это.

Я могу назвать только одну причину, по которой УЕФА не стал бы этого делать: потому что отсрочка [этой реформы] на год означает еще год миллионных зарплат для них. Как и в случае с президентом Ла Лиги, у которого зарплата выше, чем у его коллеги в Премьер-лиге, хотя Ла Лига зарабатывает меньше», – сказал Перес на генеральной ассамблее клуба.

