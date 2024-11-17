Женская «Барселона» разгромила «Реал» на выезде – 4:0. У «блауграны» 10 побед в 10 турах лиги

Женская команда «Барселоны» разгромила «Реал».

Клубы встретились в 10-м туре чемпионата Испании. Игра прошла в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 4:0.

В первом тайме Патрисия Гихарро сделала дубль, еще один мяч забила Клаудия Пина. Окончательный счет установила Алексия Путельяс на 86-й минуте.

Путельяс забила 199-й гол за «Барселону» и вышла на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба среди мужчин и женщин, опередив Луиса Суареса . Больше мячей в составе «блауграны» забили только Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (672).

Напомним, в матче мужских команд «Реала» и «Барселоны», который состоялся 26 октября, был зафиксирован такой же результат.

«Барселона» лидирует в женском чемпионате Испании, набрав 30 очков за 10 матчей. «Реал» идет вторым с 22 баллами после 9 туров.