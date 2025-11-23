Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Халидж»

Аль-КайдиNaif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
69’
61’
Faisal Ismail Al SubianiАдли
61’
Hussain bin Khaled Ali Al SibyaniАль-Хаммами
2тайм
Перерыв
Нарей
45’
+2’
33’
Амдалла
21’
Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
Аль-Охдуд
Португал, Аль-Кайди, Al Yami, Гюль, Аль-Салем, Mateo Borrell, Петрос, Педроса, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Нарей, Бассогог
Запасные: Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Индже, Aljuhani, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Mohammed bin Essa Ali Hurbush, Faisal Ismail Al Subiani, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Эрнандес, Браунхилл, Abdullah Matuq Ahmed Saeed, Амдалла
Запасные: Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Хаммами, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Nawaf bin Abdullah bin Mohammed Al Ghulaimish, Mubarak Abdulrahman Al Rajeh, Sultan Anwar Al Anize, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Адли, Majed Hani Abdullah
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al OyayariAl-Ali
90’
+5’
Бенрахма
Жиротто
90’
+3’
87’
Абди
85’
Аль-ДосариАль-Салули
ФюльжениРамос де Соуза
79’
74’
JaberЛяказетт
Аль-Ахмад
72’
Аль-КуикбиCristhoper Douglas Zambrano Méndez
69’
2тайм
Перерыв
Эль-Махдиуи
39’
33’
Дукуре
Аль-Таавун
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Мендаш, Мартинес, Аль-Куикби
Запасные: Аль-Шоайль, Alhurayji, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Адам, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Рамос де Соуза
1тайм
Неом:
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Аль-Досари, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Бенрахма, Коне, Дукуре, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Буабре, Jaber
Запасные: Аль-Асмари, Al-Ali, Малайека, Raed, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Салули, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Ляказетт
Аль-СафариSultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
73’
Mohammed bin Hussain bin Soua'an SamiliGustavo Gouveia Rodrigues Cruz
73’
НдорамАль-Досари
65’
49’
Розье
2тайм
Перерыв
43’
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
37’
Аль-Сома
Дьомбер
36’
30’
Моквана
Ramiro Enrique Paz
3’
Аль-Холуд
Коццани, Пинас, Дьомбер, Трост-Эконг, Аль-Сафари, Бакли, Аль-Алива, Ндорам, Бахебри, Ramiro Enrique Paz, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Запасные: Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Аль-Асмари, Аль-Досари, Аль-Досари, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Солан, Alshammari, Odai Hussein Abdulghani Slimani
1тайм
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Аль-Дахиль, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Фабиу Мартинш, Розье, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Аль-Хабаши, Аль-Сома, Моквана
Запасные: Зайед, Al Dhuwayhi, Аль-Шаммари, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Бутуй, Аль-Хараджин, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Miguel Carvalho Vianna
Аль-Энази, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Флорес, Аль-Шаммари, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Джасим, Киото
Запасные: Бутобба, Аль-Мукайтиб, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi, Аль-Хаусауи, Аль-Наджар, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Marin Prekodravac, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Запасные: Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Абдулмонем, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Аль-Биши, Sattam Latif Al Shammari, Аль-Саафи, Ammar Mohammed Al Khaibari
Запасные: Аль-Ями, Аль-Кахтани, Meshal Sulaiman F. Al Dawood, Аль-Малки, Маркос Леонардо, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Мутаири, Аль-Гамди, Радиф
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Жорже Фернандеш, Aljari, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Wesley Bruno Lima Delgado, Юссуф, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Бендебка, Батна, Варгас
Запасные: Alothma, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Токо-Экамби, Бохари, Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti, Al Swealem, Saad bin Fahad Al Sharfa, Mohammed Al Sahihi, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi