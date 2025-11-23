12

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Халидж»

В Саудовской Аравии прошли матчи 9-го тура чемпионата.

В рамках 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу «Аль-Ахли» Рияда Мареза обыграл «Аль-Кадисию» Матео Ретеги (2:1), «Аль-Иттихад» Карима Бензема дома победил «Аль-Рияд» (2:1).

В субботу «Аль-Хилаль» Малкома на своем поле справился с «Аль-Фатехом» (2:1). 

В воскресенье «Аль-Наср» Криштиану Роналду разгромил «Аль-Халидж» (4:1).  

Чемпионат Саудовской Аравии

9-й тур

Высшая лига. 9 тур
23 ноября 15:05, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Аль-Охдуд
Завершен
1 - 1
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
Петрос
90’
+10’
Педроса   Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani
88’
Нарей   Индже
88’
88’
80’
Abdullah Matuq Ahmed Saeed   Majed Hani Abdullah
80’
Амдалла
Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul  
70’
Аль-Кайди   Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
69’
61’
Faisal Ismail Al Subiani   Адли
61’
Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani   Аль-Хаммами
2тайм
Перерыв
  Нарей
45’
+2’
33’
  Амдалла
21’
Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
Аль-Охдуд
Португал, Аль-Кайди, Al Yami, Гюль, Аль-Салем, Mateo Borrell, Петрос, Педроса, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Нарей, Бассогог
Запасные: Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Индже, Aljuhani, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Mohammed bin Essa Ali Hurbush, Faisal Ismail Al Subiani, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Эрнандес, Браунхилл, Abdullah Matuq Ahmed Saeed, Амдалла
Запасные: Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Хаммами, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Nawaf bin Abdullah bin Mohammed Al Ghulaimish, Mubarak Abdulrahman Al Rajeh, Sultan Anwar Al Anize, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Адли, Majed Hani Abdullah
Подробнее
Высшая лига. 9 тур
23 ноября 17:30, Al Taawoun Club Stadium
Аль-Таавун
Завершен
1 - 1
Неом
Матч окончен
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
90’
+19’
  Аль-Ахмад
90’
+17’
90’
+9’
Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor
Флавио   Адам
90’
+7’
90’
+7’
Буабре   Аль-Асмари
90’
+6’
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari   Al-Ali
90’
+5’
  Бенрахма
Жиротто
90’
+3’
87’
Абди
85’
Аль-Досари   Аль-Салули
Фюльжени   Рамос де Соуза
79’
74’
Jaber   Ляказетт
Аль-Ахмад
72’
Аль-Куикби   Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
69’
2тайм
Перерыв
Эль-Махдиуи
39’
33’
Дукуре
Аль-Таавун
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Мендаш, Мартинес, Аль-Куикби
Запасные: Аль-Шоайль, Alhurayji, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Адам, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Рамос де Соуза
1тайм
Неом:
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Аль-Досари, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Бенрахма, Коне, Дукуре, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Буабре, Jaber
Запасные: Аль-Асмари, Al-Ali, Малайека, Raed, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Салули, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Ляказетт
Подробнее
Высшая лига. 9 тур
23 ноября 17:30, Al-Awwal Park
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
4 - 1
Аль-Халидж
Матч окончен
  Роналду
90’
+6’
90’
+4’
Фортунис  
90’
+4’
Аль-Джамаан   Канаба
90’
Курбелис
Мане   Аль-Амри
89’
Аль-Ганам   Аль-Наджди
88’
82’
Хамзи   Hussain Ali Al Sultan
Мане
82’
  Мане
77’
74’
Шенкевелд   Аль-Хафит
Уэсли   Аль-Хассан
72’
Яхья   Бушаль
61’
Брозович   Аль-Хайбари
61’
Яхья
56’
47’
  Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
2тайм
Перерыв
  Уэсли
42’
  Жоау Феликс
39’
Брозович
9’
4’
Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Акиди, Мартинес, Симакан, Яхья, Аль-Ганам, Брозович, Мане, Анжело Габриэл, Уэсли, Жоау Феликс, Роналду
Запасные: Аль-Амри, Аль-Наджди, Маран, Аль-Наджар, Бушаль, Аль-Хайбари, Аль-Хассан, Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi, Камара
1тайм
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Аль-Джамаан, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Курбелис, Хамзи, Фортунис, Масурас
Запасные: Ассири, Аль-Мутайри, Аль-Хайдари, Al-Haydar, Аль-Хафит, Hussain Ali Al Sultan, Аль-Джайзани, Канаба
Подробнее
Высшая лига. 9 тур
21 ноября 14:50, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Аль-Холуд
Завершен
1 - 2
Аль-Хазем
Матч окончен
89’
Аль-Хабаши   Бутуй
87’
Аль-Дахиль
83’
Моквана   Al Dhuwayhi
Бахебри   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
82’
Аль-Сафари   Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
73’
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
73’
Ндорам   Аль-Досари
65’
49’
Розье
2тайм
Перерыв
43’
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
37’
  Аль-Сома
Дьомбер
36’
30’
  Моквана
  Ramiro Enrique Paz
3’
Аль-Холуд
Коццани, Пинас, Дьомбер, Трост-Эконг, Аль-Сафари, Бакли, Аль-Алива, Ндорам, Бахебри, Ramiro Enrique Paz, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Запасные: Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Аль-Асмари, Аль-Досари, Аль-Досари, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Солан, Alshammari, Odai Hussein Abdulghani Slimani
1тайм
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Аль-Дахиль, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Фабиу Мартинш, Розье, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Аль-Хабаши, Аль-Сома, Моквана
Запасные: Зайед, Al Dhuwayhi, Аль-Шаммари, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Бутуй, Аль-Хараджин, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Miguel Carvalho Vianna
Подробнее
Высшая лига. 9 тур
21 ноября 15:15, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
2 - 1
Аль-Рияд
Матч окончен
90’
+6’
Борян
Бергвейн   Шарахили
90’
+4’
84’
Серхио Гонсалес   Зайдан
Канте   Аль-Нашри
79’
Бензема   Аль-Обод
79’
77’
  Силла
Диаби
73’
Аль-Гамди   Аль-Гамди
67’
63’
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi   Тармин
46’
Соро   Аль-Шехри
46’
Alabsi   Хаджи
2тайм
Перерыв
  Аль-Хайбари
42’
  Бензема
24’
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Митай, Кадеш, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Фабиньо, Канте, Бергвейн, Аль-Гамди, Диаби, Бензема
Запасные: Аль-Шангити, Аль-Нашри, Аль-Гамди, Аль-Гамди, Ahmed bin Yousef bin Ahmed Al Julaydan, Аль-Скурк, Шарахили, Аль-Шехри, Аль-Обод
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Барбе, Аль-Хайбари, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Тозе, Alabsi, Серхио Гонсалес, Соро, Лиа Оку, Силла
Запасные: Jan Petek, Аль-Шехри, Тармин, Saud bin Mahmoud bin Osama Al Tumbukti, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Аль-Саид, Зайдан, Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli, Хаджи
Подробнее
Высшая лига. 9 тур
21 ноября 17:30, King Abdullah Sports City
Аль-Ахли Джидда
Завершен
2 - 1
Аль-Кадисия
Матч окончен
Маджраши   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
85’
84’
Г. Альварес   Хазази
84’
Отавио   Аль-Монассар
77’
Аль-Джувайр   Аль-Аммар
Аль-Муваллад
73’
Аль-Рашиди
71’
  Кессиэ
66’
Галено   Аль-Бурайкан
66’
Атангана Эдоа   Аль-Муваллад
65’
64’
  Аль-Салем
63’
Аль-Шахрани   Аль-Салем
2тайм
Перерыв
Аль-Джухани
45’
+4’
45’
+4’
Начо
Атангана Эдоа
29’
  Галено
6’
Аль-Ахли Джидда
Менди, Бакор, Рожер, Демирал, Маджраши, Атангана Эдоа, Аль-Джухани, Галено, Кессиэ, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Бурайкан, Аль-Санби, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Аль-Хавсави, Yazan Madani, Аль-Муваллад, Салех, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Рашиди
1тайм
Аль-Кадисия:
Кастельс, Аль-Шахрани, Г. Альварес, Начо, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Джувайр, Баа, Отавио, Вайгль, Нандес, Ретеги
Запасные: Хазази, Аль-Салем, Аль-Таин, Abgullah Almuhaysin, Аль-Авджами, Такри, Аль-Аммар, Аль-Монассар, Махнаши
Подробнее
Высшая лига. 9 тур
22 ноября 13:40, Dhamak Club Stadium
Дамак
Завершен
0 - 0
Аль-Нажма
Матч окончен
Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
90’
+7’
90’
+4’
Аль-Шаммари   Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi
Алиуи
90’
+2’
87’
Джасим   Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
74’
Флорес
Харкасс
71’
Аль-Кахтани   Sanousi Mohammed
69’
67’
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
67’
Киото   Бутобба
Аль-Кахтани
60’
Мейте   Al-Ghamdi
55’
Мейте
53’
Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari   Алиуи
46’
2тайм
Перерыв
Дамак
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Hassan Ali Rabea, Харкасс, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Вада, Силла, David, Аль-Кахтани, Медина, Мейте
Запасные: Аль-Багауи, Naji, Мохаммед, Sanousi Mohammed, Алиуи, Аль-Самири, Аль-Обайд, Шарахили, Al-Ghamdi
1тайм
Аль-Нажма:
Аль-Энази, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Флорес, Аль-Шаммари, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Джасим, Киото
Запасные: Бутобба, Аль-Мукайтиб, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi, Аль-Хаусауи, Аль-Наджар, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Marin Prekodravac, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Подробнее
Высшая лига. 9 тур
22 ноября 14:25, EGO Stadium
Аль-Иттифак
Завершен
3 - 2
Аль-Фейха
Матч окончен
Mohau Nkota   Faris Al Ghamdi
84’
Дембеле   Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
84’
82’
  Бензия
Хинди   Маду
79’
78’
Аль-Бакауи   Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi
78’
Аль-Харти   Аль-Абдулмонем
Majed Mohammed Yazid Dawran   Аль-Олайян
71’
Али   Дуда
71’
65’
  Ammar Mohammed Al Khaibari
62’
Джейсон   Ammar Mohammed Al Khaibari
  Дембеле
57’
2тайм
Перерыв
  Вейналдум
27’
  Дембеле
10’
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Медран, Али, Majed Mohammed Yazid Dawran, Вейналдум, Mohau Nkota, Дембеле
Запасные: Аль-Олайян, Faris Al Ghamdi, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Хайралла, Аль-Ганнам, Маду, Awad Dahal, Дуда
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Бензия, Алфа Семеду, Аль-Харти, Сакала, Ганвула, Джейсон
Запасные: Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Абдулмонем, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Аль-Биши, Sattam Latif Al Shammari, Аль-Саафи, Ammar Mohammed Al Khaibari
Подробнее
Высшая лига. 9 тур
22 ноября 14:40, Kingdom Arena
Аль-Хилаль
Завершен
2 - 1
Аль-Фатех
Матч окончен
Кулибали
90’
+8’
Аль-Досари   Meshal Sulaiman F. Al Dawood
90’
+3’
90’
+3’
Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
90’
+2’
Wesley Bruno Lima Delgado   Токо-Экамби
  Рубен Невеш
88’
Нуньес   Аль-Малки
82’
Аль-Досари
79’
Канно   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
76’
Аль-Булайхи   Маркос Леонардо
76’
73’
Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
73’
Aljari   Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
Милинкович-Савич
68’
2тайм
Перерыв
31’
Aljari
  Нуньес
26’
9’
  Батна
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Аль-Булайхи, Кулибали, Аль-Досари, Рубен Невеш, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Нуньес
Запасные: Аль-Ями, Аль-Кахтани, Meshal Sulaiman F. Al Dawood, Аль-Малки, Маркос Леонардо, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Мутаири, Аль-Гамди, Радиф
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Жорже Фернандеш, Aljari, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Wesley Bruno Lima Delgado, Юссуф, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Бендебка, Батна, Варгас
Запасные: Alothma, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Токо-Экамби, Бохари, Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti, Al Swealem, Saad bin Fahad Al Sharfa, Mohammed Al Sahihi, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Саудовской Аравии

Статистика Чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoАль-Рияд
logoАль-Холуд
logoАль-Кадисия
logoАль-Таавун
logoНеом
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Хилаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Иттифак
logoАль-Хазем
logoАль-Халидж
logoАль-Нажма
logoДамак
logoАль-Ахли Джидда
результаты
logoАль-Фатех
logoАль-Фейха
logoАль-Охдуд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
