Якупов обменян в «Авангард». «Куньлунь» получит 40 млн рублей и отдаст права на Оттенбрайта (Алексей Шевченко)
Наиль Якупов возвращается в «Авангард».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
«Наиль Якупов обменян в «Авангард»!
«Куньлунь» получает 40 миллионов и отдает еще права на Оттенбрайта», – написал Шевченко.
Якупов уже играл за «Авангард» с 2020 по 2023 год. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету нападающего 11 (7+4) баллов в 27 играх.
Защитник Тернер Оттенбрайт в сезоне-2023/24 провел 64 матча и набрал 8 (1+7) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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