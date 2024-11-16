Якупов обменян в «Авангард». «Куньлунь» получит 40 млн рублей и отдаст права на Оттенбрайта (Алексей Шевченко)

Наиль Якупов возвращается в «Авангард».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«Наиль Якупов обменян в «Авангард »!

«Куньлунь » получает 40 миллионов и отдает еще права на Оттенбрайта», – написал Шевченко.

Якупов уже играл за «Авангард» с 2020 по 2023 год. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету нападающего 11 (7+4) баллов в 27 играх.

Защитник Тернер Оттенбрайт в сезоне-2023/24 провел 64 матча и набрал 8 (1+7) очков.