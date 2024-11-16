Дмитрий Губерниев: «Всю свою пользу Вяльбе перекрыла неимоверным вредом, который она приносит российским лыжам. Могу представить, что она уйдет с поста главы ФЛГР»

Дмитрий Губерниев допустил, что Елена Вяльбе покинет пост президента ФЛГР.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) с 2010 года.

«Разумеется, я могу представить, что Вяльбе уйдет с поста главы ФЛГР. Она что, купила это место? Не могу понять. Для этого должно быть желание определенных людей.

Если будет ей доверие, за нее проголосуют. Видимо, речь идет о тех людях, которые хотят, чтобы мы были вечно отстранены. Она всю свою пользу перекрыла неимоверным вредом, который она сейчас приносит российским лыжам», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

По его мнению, российские лыжники не вернутся на международную арену, пока Вяльбе руководит ФЛГР.

«Работа с руководителями федераций уже проводится в контексте возвращения наших спортсменов и необходимости общения с МОК (Международным олимпийским комитетом) и другими зарубежными организациями. Руководители федераций к тому же уже меняются.

Ну какой нормальный человек в FIS (Международной федерации лыжного спорта) будет разговаривать с тетенькой Вяльбе, которая хочет разбомбить Лондон ? Как бы она сейчас ни оправдывалась. Ну вот какой адекватный человек с ней будет теперь общаться. Для нормальных людей в спорте она превратилась в нерукопожатную тетку. Все здесь предельно ясно. С Вяльбе мы не вернемся ни за что», – отметил Губерниев.