Мичков набрал 0+2 с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 15 очков против 14 у Станковена

Матвей Мичков возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ.

Форвард «Филадельфии» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (5:2).

В активе 19-летнего россиянина стало 15 (6+9) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Матвей единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги, обогнав форварда «Далласа » Логана Станковена (14 очков в 16 играх, 4+10).

Сегодня Мичков (14:34, 2:14 – в большинстве, «+2») по разу бросил в створ и мимо, а также применил 1 силовой прием.