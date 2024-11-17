Мичков набрал 0+2 с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 15 очков против 14 у Станковена
Матвей Мичков возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ.
Форвард «Филадельфии» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:2).
В активе 19-летнего россиянина стало 15 (6+9) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
Матвей единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги, обогнав форварда «Далласа» Логана Станковена (14 очков в 16 играх, 4+10).
Сегодня Мичков (14:34, 2:14 – в большинстве, «+2») по разу бросил в створ и мимо, а также применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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