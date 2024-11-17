Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси». У него 26 очков в 16 играх – делит 5-е место в гонке бомбардиров

Никита Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Тампы » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата с «Девилс» (4:0).

31-летний россиянин продлил результативную серию до 7 игр подряд (12 баллов на отрезке, 3+9).

Всего в сезоне у Кучерова 26 (11+15) очков при полезности «+8». Он делит 5-е место в гонке бомбардиров лиги с Мартином Нечасом из «Каролины».

Сегодня Никита (19:39, 3:35 – в большинстве, «+1») по 2 раза бросил в створ и мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 2 потери.