Галактионов об 1:1 с «Краснодаром»: «Довольны, как ребята играли, понравилась нацеленность на победу. Было достаточно моментов, но не хватило точности в завершении»

Михаил Галактионов оценил ничью с «Краснодаром».

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов подвел итоги игры с «Краснодаром » в 16-м туре Мир РПЛ (1:1).

«Хороший матч. Довольны, как ребята играли. Было достаточно моментов, но не хватило точности в завершении. Понравилась нацеленность на победу, хотели выиграть, старались нагнетать. Завершали матч в атакующей манере.

У Данила Пруцева есть свой функционал, он прекрасно с ним справляется. Но и другие футболисты выглядели качественно», – сказал Галактионов.