Галактионов об 1:1 с «Краснодаром»: «Довольны, как ребята играли, понравилась нацеленность на победу. Было достаточно моментов, но не хватило точности в завершении»
Михаил Галактионов оценил ничью с «Краснодаром».
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с «Краснодаром» в 16-м туре Мир РПЛ (1:1).
«Хороший матч. Довольны, как ребята играли. Было достаточно моментов, но не хватило точности в завершении. Понравилась нацеленность на победу, хотели выиграть, старались нагнетать. Завершали матч в атакующей манере.
У Данила Пруцева есть свой функционал, он прекрасно с ним справляется. Но и другие футболисты выглядели качественно», – сказал Галактионов.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости