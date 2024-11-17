Состояние тренера Венгрии Салаи, которому стало плохо на матче с Нидерландами, стабильное. Он в сознании, его увезли в больницу без сирены
Тренер сборной Венгрии, которому стало плохо во время матча, госпитализирован.
Напомним, матч между сборными Нидерландов и Венгрии в Лиге наций (2:0, второй тайм) был прерван на несколько минут – одному из членов тренерского штаба гостей стало плохо, у него начались конвульсии. Его унесли на носилках.
Этим человеком оказался ассистент главного тренера сборной Венгрии и бывший капитан национальной команды Адам Салаи. Ему оказывали медицинскую помощь в раздевалке в течение 20 минут, а затем доставили в больницу на машине скорой помощи. NOS отмечает, что сирена на автомобиле не включалась.
Венгерская футбольная федерация сообщила, что состояние Салаи стабильное, он в сознании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Венгерской футбольной федерации
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости