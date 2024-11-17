Состояние тренера Венгрии Салаи, которому стало плохо на матче с Нидерландами, стабильное. Он в сознании, его увезли в больницу без сирены

Тренер сборной Венгрии, которому стало плохо во время матча, госпитализирован.

Напомним, матч между сборными Нидерландов и Венгрии в Лиге наций (2:0, второй тайм) был прерван на несколько минут – одному из членов тренерского штаба гостей стало плохо , у него начались конвульсии. Его унесли на носилках.

Этим человеком оказался ассистент главного тренера сборной Венгрии и бывший капитан национальной команды Адам Салаи . Ему оказывали медицинскую помощь в раздевалке в течение 20 минут, а затем доставили в больницу на машине скорой помощи. NOS отмечает , что сирена на автомобиле не включалась.

Венгерская футбольная федерация сообщила, что состояние Салаи стабильное, он в сознании.