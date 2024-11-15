Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Садкова, Синицына, Гущина, Куликова выступят с короткими программами

Петросян, Садкова и Синицына покажут короткие программы на Гран-при в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 4-й этап «Золотой конек Москвы» Женщины Короткая программа Начало – 13:30 по московскому времени (16 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала. Участницы Яна Битюшкова Ксения Гущина Виктория Дорошевская Маргарита Ковалева Елизавета Куликова Мария Механич Камилла Нелюбова Аделия Петросян Мария Пулина Дарья Садкова Ксения Синицына Дарья Третьякова ПРИМЕЧАНИЕ : порядок выступлений станет известен позже. Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин