Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Садкова, Синицына, Гущина, Куликова выступят с короткими программами
Петросян, Садкова и Синицына покажут короткие программы на Гран-при в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
4-й этап
«Золотой конек Москвы»
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:30 по московскому времени (16 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участницы
Яна Битюшкова
Ксения Гущина
Виктория Дорошевская
Маргарита Ковалева
Елизавета Куликова
Мария Механич
Камилла Нелюбова
Аделия Петросян
Мария Пулина
Дарья Садкова
Ксения Синицына
Дарья Третьякова
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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