  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Косово – это Косово или Косово – это Албания. Вот и все». Капитан Косово призвал УЕФА принять меры на фоне выкриков румынских фанатов «Сербия!»
67

«Косово – это Косово или Косово – это Албания. Вот и все». Капитан Косово призвал УЕФА принять меры на фоне выкриков румынских фанатов «Сербия!»

Капитан сборной Косово высказался о ситуации вокруг игры с Румынией.

Амир Ррахмани призвал УЕФА принять меры и защитить футболистов, когда они сталкиваются с расистским поведением.

Сборная Косово вчера покинула поле за несколько минут до конца матча с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

«С трибун постоянно звучали кричалки «Сербия, Косово». Это происходило на протяжении 90 минут. В компенсированное время начались кричалки с другими словами, которые я не хочу повторять, потому что это позор.

Мы сказали судье, но он ничего не сделал. Во второй раз арбитр не захотел слушать. После третьего раза я сказал ему, что мы уходим, потому что это неправильно.

После этого болельщики начали еще больше скандировать «Косова, Сербия». Поэтому мы решили больше не выходить на поле, как это было в прошлом году.

УЕФА должен принять решение, потому что мы – футболисты, мы здесь, чтобы представлять свой народ, свою страну, у которой тяжелое прошлое. Большая война унесла жизни людей, были массовые убийства.

Это уже слишком. Остановитесь. Все должны знать, что Косово – это Косово или Косово – это Албания. Вот и все. На этом все и закончится», – заключил капитан Косово и защитник «Наполи» Ррахмани.

Опубликовано: Sports
Источник: Koha
logoсерия А Италия
logoУЕФА
происшествия
болельщики
logoНаполи
logoСборная Румынии по футболу
logoсборная Косово по футболу
Политика
logoАмир Ррахмани
logoЛига наций УЕФА
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2+1 Роналду с бисиклетой, сэйв имени Акинфеева, уход Косово из-за криков «Сербия, Сербия!» Главное в Лиге наций
45сегодня, 08:25
Сборная Косово покинула поле за несколько минут до конца матча с Румынией. Фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!», вывесили сербский флаг и бросали предметы на поле
119вчера, 22:24
Лига наций. Испания выиграла у Дании, Португалия разгромила Польшу, Швейцария разделила очки с Сербией, Хорватия уступила Шотландии
61вчера, 21:53
Прогноз на матч Румынии – сборная Косово 15 ноября 2024 года
10 ноября, 22:13Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Зелиньски и Залевски сфотографировались с Роналду у автобуса после поражения Польши 1:5
10 минут назадФото
В сборной Сирии опровергли, что 7 основных футболистов не сыграют с Россией: «Их 4, они не вызываются с июня. В РФ приехала сильная команда»
1123 минуты назад
Фред о расизме: «Некоторые люди немного отсталые, ужасно, что это все еще происходит в 2024 году. Нам  нужно объединяться, независимо от цвета кожи, расы, религии – мы все одинаковы»
1455 минут назад
Женская Суперлига. «Зенит» и ЦСКА сыграют за золото, «Спартак» и «Локомотив» встречаются в матче за бронзу
18сегодня, 11:30Live
Нино считает, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала Лиги Европы: «Я в этом не сомневаюсь. Все бы выиграли от возвращении российских клубов в Европу»
18сегодня, 11:28
Криштиану Роналду: «Не думаю о том, чтобы забить 1000 голов за карьеру. Не зацикливаюсь на рекорде»
53сегодня, 10:58
Зарема Салихова: «У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные?»
52сегодня, 10:50
Тренеру Мексики Агирре разбили голову полной пивной банкой. Ее бросили с трибун после поражения от Гондураса
28сегодня, 10:40Фото
РФС покрыл расходы Брунея на матч с Россией – больше 100 тысяч долларов на дорогу, размещение в отеле, питание, переезды. Гости также получили гонорар
71сегодня, 10:25
Александр Мостовой: «Сигарету никогда в руках не держал, запретная для меня тема. В СССР многие футболисты пили, курили, в Испании, Франции, Португалии – единицы»
27сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» принимает «Енисей», «Балтика» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» против «Нефтехимика», «Алания» – «Ротор»
538 минут назадLive
Гаврилов о Брунее: «Даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их. Они будто впервые мяч увидели»
340 минут назад
«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью ведущего солиста Мариинского театра Шклярова
5сегодня, 09:58Фото
«Бавария» расстанется с Команом, Гнабри или Сане летом. Мюнхенцы хотят разгрузить зарплатную ведомость
19сегодня, 09:50
Писарев о Дзюбе: «Сборная не может быть закрыта для кого‑то навсегда. Она для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас» 
8сегодня, 07:57
Далич перед матчем с Португалией: «Хорватия хочет победить перед своими болельщиками, но у них лучшая команда в нашей группе. Будет большая битва» 
1сегодня, 07:21
Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Была цель побить рекорд матча с Сан-Марино. Серьезно подходили к игре, хотели забивать больше» 
8сегодня, 06:59
Адиев о стиле общения Черчесова: «Для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу»
6сегодня, 06:44
Ананко об РПЛ: «Надеюсь, чемпион сменится — у «Зенита» нет ничего сверхъестественного. Интрига будет сохраняться до конца» 
27сегодня, 06:31
LEON Вторая лига А. «Родина-2» – «Торпедо» Миасс, «Волга» принимает «Химик», «Машук-КМВ» играет с «Динамо» Брянск
сегодня, 06:10