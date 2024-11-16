«Косово – это Косово или Косово – это Албания. Вот и все». Капитан Косово призвал УЕФА принять меры на фоне выкриков румынских фанатов «Сербия!»

Капитан сборной Косово высказался о ситуации вокруг игры с Румынией.

Амир Ррахмани призвал УЕФА принять меры и защитить футболистов, когда они сталкиваются с расистским поведением.

Сборная Косово вчера покинула поле за несколько минут до конца матча с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

«С трибун постоянно звучали кричалки «Сербия, Косово». Это происходило на протяжении 90 минут. В компенсированное время начались кричалки с другими словами, которые я не хочу повторять, потому что это позор.

Мы сказали судье, но он ничего не сделал. Во второй раз арбитр не захотел слушать. После третьего раза я сказал ему, что мы уходим, потому что это неправильно.

После этого болельщики начали еще больше скандировать «Косова, Сербия». Поэтому мы решили больше не выходить на поле, как это было в прошлом году.

УЕФА должен принять решение, потому что мы – футболисты, мы здесь, чтобы представлять свой народ, свою страну, у которой тяжелое прошлое. Большая война унесла жизни людей, были массовые убийства.

Это уже слишком. Остановитесь. Все должны знать, что Косово – это Косово или Косово – это Албания. Вот и все. На этом все и закончится», – заключил капитан Косово и защитник «Наполи » Ррахмани.