«Локо» ответил Дзюбе, СКА прервал серию поражений, Рублев снова проиграл на итоговом и другие новости

1. «Локомотив» выпустил резкое заявление относительно скандального интервью Артема Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики , неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?» Комментатор Тимур Журавель удивился: «Шок-контент покруче высказываний Дзюбы – нужен мощный обидозамеритель . Поразительно, что в словах Артема виноват оказался микрофон «Матч ТВ».

2. СКА с трудом прервал серию из пяти поражений подряд , по буллитам обыграв «Сибирь» – 1:0. «Авангард» уступил московскому «Динамо» (3:5), «Металлург» проиграл «Трактору» (0:4), «Ак Барс» разобрался с «Куньлунем» (5:0) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

3. Кажется, Бруней все же не привез первую сборную в Россию. Тренер сообщил, что всего 6 игроков основы приехали на матч , остальным не смогли оформить документы. Почти все приехавшие – из молодежной команды.

4. НХЛ. Александр Овечкин сделал передачу в матче с «Торонто» (3:4 ОТ), в котором «Вашингтон» вел 3:1 к 56-й минуте. Владимир Тарасенко набрал очки впервые за 8 игр, а его «Детройт» одолел «Питтсбург» (3:2 ОТ). Другие результаты – здесь .

5. Легенды «Спартака» уступили легендам «Динамо» (1:2) в матче памяти Федора Черенкова.

6. Андрей Рублев проиграл второй матч на групповом этапе итогового турнира ATP – Карлосу Алькарасу. Александр Зверев победил Каспера Рууда.

7. НБА. У «Кливленда» 13-я победа подряд в матче с «Филадельфией», 50 очков Вембаньямы принесли «Сперс» победу над «Уизардс». Остальные результаты – здесь .

8. Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко продали «Хельсинки Холл» за 57-60 миллионов евро группе финских инвесторов, они получат деньги, когда Евросоюз снимет санкции. Тренер СКА объяснил сделку так: «Это наша добрая воля, денег мы никогда не увидим с учетом происходящего. Дай бог санкции снимут – возможны изменения. Вы удивитесь, с кем я в контакте».

9. ЦСКА обыграл «Уралмаш» в Екатеринбурге и одержал 8-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ, «Локомотив-Кубань» выиграл у «Енисея» в Красноярске.

10. Экс-хоккеист ЦСКА Валентин Морозов (старший брат президента КХЛ) задержан за кражу часов Audemars Piguet и Vacheron Constantin на 1,5 млн рублей у члена правления Континентальной хоккейной лиги Александра Гуськова.

11. Английский судья Дэвид Кут вдыхал белый порошок во время Евро-2024, он отправил видео и фото приятелю. Ранее было слито другое видео – с оскорблением в адрес Юргена Клоппа. Арбитр отстранен в АПЛ и УЕФА. Что дальше?

Цитаты дня:

Ротенберг о Новосибирске: «С семьей лучше переехал бы сюда, чем в Париж или Лондон . Любимый город после Петербурга и Москвы, культура, опера, театр, здания, архитектура – мировой уровень»

Алена Заварзина: «Почему к Израилю-то никаких вопросов по участию в Олимпиаде не было? Давайте уже не будем притворяться, что Олимпийские игры – это про справедливость»

Журналист назвал Черчесова Станиславом Салмановичем. Тренер ответил: «Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович »

Артем Дзюба: «Много читаю литературу, связанную с Богом . Есть ситуации, где Господь направляет. Думаешь, что вообще полный пипец… А Бог тебя раз – и выводит»

Роднина о квадробинге: «Все по-разному с ума сходят, был период, когда были хиппи. В каждое время есть какие-то отклонения в мышлении, поведении»

Зарипов о статусе доверенного лица Путина: «Большая честь для меня . Был удивлен, но с удовольствием поддержал предложение»

Косметолог о губах Загитовой: «Когда явно видно увеличение – работа выполнена не очень качественно»