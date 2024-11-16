Игроки Косово оставили кучу мусора в раздевалке после матча с Румынией. Они ушли с поля до финального свистка из-за кричалок хозяев

Игроки Косово оставили беспорядок в раздевалке на стадионе в Румынии.

Сборная Косово вчера покинула поле за несколько минут до конца матча Лиги наций при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

Покидая стадион, футболисты Косово оставили после себя кучу мусора в раздевалке.

На фото видны разбросанные коробки из-под пиццы, пластиковые бутылки, салфетки и прочий мусор.

Фото: digisport.ro