Игроки Косово оставили кучу мусора в раздевалке после матча с Румынией. Они ушли с поля до финального свистка из-за кричалок хозяев
Игроки Косово оставили беспорядок в раздевалке на стадионе в Румынии.
Сборная Косово вчера покинула поле за несколько минут до конца матча Лиги наций при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.
Покидая стадион, футболисты Косово оставили после себя кучу мусора в раздевалке.
На фото видны разбросанные коробки из-под пиццы, пластиковые бутылки, салфетки и прочий мусор.
Фото: digisport.ro
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Digisport
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