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Гран-при Финляндии. Йошида, Гутманн, Эверхардт, Михара, Петрыкина выступят с произвольными программами

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko

Первая разминка

1. Нелла Пелконен (Финляндия)

2. Нина Петрыкина (Эстония)

3. Оливия Лиско (Финляндия)

4. Янна Юркинен (Финляндия)

5. Линдси Торнгрен (США)

6. Лорин Шильд (Франция)

Вторая разминка

7. Маи Михара (Япония)

8. А Сон Ен (Южная Корея)

9. Рино Мацуике (Япония)

10. Сара Эверхардт (США)

11. Лара Наки Гутманн (Италия)

12. Хана Йошида (Япония)

После короткой программы

1. Хана Йошида (Япония) – 67,87

2. Лара Наки Гутманн (Италия) – 67,06

3. Сара Эверхардт (США) – 66,28

4. Рино Мацуике (Япония) – 64,82

5. А Сон Ен (Южная Корея) – 63,16

6. Маи Михара (Япония) – 59,56

7. Лорин Шильд (Франция) – 59,22

8. Линдси Торнгрен (США) – 57,37

9. Янна Юркинен (Финляндия) – 55,30

10. Оливия Лиско (Финляндия) – 54,68

11. Нина Петрыкина (Эстония) – 53,76

12. Нелла Пелконен (Финляндия) – 52,14

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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