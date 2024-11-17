Дональд Трамп и Илон Маск приехали на UFC 309 в Нью-Йорке
Новый президент США Дональд Трамп, который вступит в должность в январе-2025, посетил турнир UFC на Madison Square Garden. Рядом с ним сидел предприниматель Илон Маск.
Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier
Главным событием ивента станет титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. За главными событиями можно следить в нашем онлайне.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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