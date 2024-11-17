Дональд Трамп и Илон Маск приехали на UFC 309 в Нью-Йорке

Новый президент США Дональд Трамп , который вступит в должность в январе-2025, посетил турнир UFC на Madison Square Garden. Рядом с ним сидел предприниматель Илон Маск.

Фото : Gettyimages.ru /Sarah Stier

Главным событием ивента станет титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. За главными событиями можно следить в нашем онлайне .

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном