Гран-при Финляндии. Кагияма, Аймо, Грассль, Томоно, Ямамото и Селевко выступят с произвольными программами

Кагияма, Аймо, Грассль покажут произвольные программы на Гран-при Финляндии.

Соревнования пройдут 16 ноября.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko .

Первая разминка

1. Вальтер Виртанен (Финляндия)

2. Макар Сунцев (Финляндия)

3. Камден Пулкинен (США)

4. Владимир Самойлов (Польша)

5. Александр Селевко (Эстония)

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Даниэль Грассль (Италия)

8. Лукас Бричги (Швейцария)

9. Сота Ямамото (Япония)

10. Кевин Аймо (Франция)

11. Казуки Томоно (Япония)

12. Юма Кагияма (Япония)

После короткой программы

1. Юма Кагияма (Япония) – 103,97

2. Казуки Томоно (Япония) – 90,78

3. Кевин Аймо (Франция) – 85,13

4. Сота Ямамото (Япония) – 82,43

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 80,44

6. Даниэль Грассль (Италия) – 77,91

7. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 77,33

8. Александр Селевко (Эстония) – 66,36

9. Владимир Самойлов (Польша) – 65,46

10. Камден Пулкинен (США) – 64,34

11. Макар Сунцев (Финляндия) – 59,58

12. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 57,28

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам