Федотов отразил 23 из 25 бросков «Баффало» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд
Иван Федотов отразил 23 из 25 бросков «Баффало» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч с «Сэйбрс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для 27-летнего россиянина 3-й подряд и в сезоне в целом (6 игр, 87,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,64).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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