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Федотов отразил 23 из 25 бросков «Баффало» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд

Иван Федотов отразил 23 из 25 бросков «Баффало» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч с «Сэйбрс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для 27-летнего россиянина 3-й подряд и в сезоне в целом (6 игр, 87,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,64). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoФиладельфия
logoБаффало
logoНХЛ
logoИван Федотов
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