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Кубок МЛКБ. Резцова, Казакевич, Шевченко, Сливко, Халили, Смольская и Сола выступят в масс-старте

Резцова, Казакевич, Шевченко, Сливко и Сола выступят в масс-старте на Кубке МЛКБ.

Гонка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдет 16 ноября.

ЯНГПУР Кубок МЛКБ

Ханты-Мансийск, Россия

Масс-старт, женщины

Начало прямой трансляции – 11:45 по московскому времени («Матч ТВ»).

Предварительный старт-лист

Анастасия Шевченко

Наталия Шевченко

Кристина Резцова

Полина Шевнина

Анастасия Халили

Виктория Сливко

Ирина Казакевич

Динара Смольская (Беларусь)

Анна Сола (Беларусь)

Тамара Дербушева

Елизавета Каплина

Светлана Миронова

Юлия Шеллер

Кира Дюжева

Любовь Калинина

Анастасия Зенова

Екатерина Мошкова

Анастасия Егорова

Анастасия Зырянова

Анна Григорьева

Валерия Каюмова

Полина Плюснина

Ульяна Нигматуллина

Елизавета Фролова

Владислава Гаврилова

Виктория Метеля

Аделина Сабитова (Беларусь)

Дарья Кудаева (Беларусь)

Ксения Воробей (Беларусь)

Елена Кулак (Беларусь)

Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков и Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Латыпов и Резцова – за клуб Наседкина, Цветков и Миронова – за «Питер PRO»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная России жен
результаты
logoсборная Беларуси жен
масс-старт (жен)
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoКристина Резцова
logoВиктория Сливко
logoСветлана Миронова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнна Сола
logoАнастасия Егорова
Елена Кулакова
logoИрина Казакевич
Елизавета Каплина
Полина Шевнина
logoЕкатерина Мошкова
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoАнастасия Шевченко
Анна Григорьева
logoАнастасия Халили (Гореева)
Владислава Гаврилова
Ксения Воробей (Шнейдер)
logoАделина Сабитова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Любовь Калинина
Анастасия Зенова
Полина Плюснина
Анастасия Зырянова
Кира Дюжева
Дарья Кудаева
Юлия Шеллер
Международная лига клубного биатлона
Виктория Метеля
Елизавета Фролова
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