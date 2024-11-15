Кубок МЛКБ. Резцова, Казакевич, Шевченко, Сливко, Халили, Смольская и Сола выступят в масс-старте

Резцова, Казакевич, Шевченко, Сливко и Сола выступят в масс-старте на Кубке МЛКБ.

Гонка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдет 16 ноября. ЯНГПУР Кубок МЛКБ Ханты-Мансийск, Россия Масс-старт, женщины Начало прямой трансляции – 11:45 по московскому времени («Матч ТВ»). Предварительный старт-лист Анастасия Шевченко Наталия Шевченко Кристина Резцова Полина Шевнина Анастасия Халили Виктория Сливко Ирина Казакевич Динара Смольская (Беларусь) Анна Сола (Беларусь) Тамара Дербушева Елизавета Каплина Светлана Миронова Юлия Шеллер Кира Дюжева Любовь Калинина Анастасия Зенова Екатерина Мошкова Анастасия Егорова Анастасия Зырянова Анна Григорьева Валерия Каюмова Полина Плюснина Ульяна Нигматуллина Елизавета Фролова Владислава Гаврилова Виктория Метеля Аделина Сабитова (Беларусь) Дарья Кудаева (Беларусь) Ксения Воробей (Беларусь) Елена Кулак (Беларусь) Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков и Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Латыпов и Резцова – за клуб Наседкина, Цветков и Миронова – за «Питер PRO»