Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича в главном событии UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса
В Нью-Йорке прошел UFC 309, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде.
Джонс провел первую защиту пояса после его завоевания в марте-2023. Для Миочича этот бой стал первым за 3,5 года.
Почему Джон Джонс – самый грязный чемпион UFC
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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