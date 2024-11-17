Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича в главном событии UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса

В Нью-Йорке прошел UFC 309 , который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем .

Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Джонс провел первую защиту пояса после его завоевания в марте-2023. Для Миочича этот бой стал первым за 3,5 года.

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