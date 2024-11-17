Василевский сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков «Нью-Джерси». Он стал 1-й звездой матча

Андрей Василевский сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков «Нью-Джерси».

Вратарь «Тампы » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (4:0).

Победа стала для 30-летнего россиянина 2-й подряд и 8-й в 14 играх в сезоне (92,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,15).

За карьеру в лиге у Василевского стало 36 матчей на ноль в рамках регулярок (в 491 игре в целом).

Он занимает 5-е место среди российских вратарей по их числу, уступая Евгению Набокову (59 в 697), Николаю Хабибулину (46 в 799), Сергею Бобровскому («Флорида», 45 в 713, с учетом сегодняшнего шатаута против «Виннипега») и Семену Варламову («Айлендерс», 41 в 618).