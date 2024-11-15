Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Кондратюк, Семененко, Савосин, Самсонов, Ветлугин, Рухин, Даниелян представят короткие программы
Семененко и Кондратюк выступят с короткими программами на Гран-при в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
4-й этап
«Золотой конек Москвы»
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15:15 по московскому времени (16 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Матвей Ветлугин
Артур Даниелян
Федор Зонов
Марк Кондратюк
Даниил Постарнаков
Егор Рухин
Роман Савосин
Даниил Самсонов
Евгений Семененко
Семен Соловьев
Михаил Терновский
Григорий Федоров
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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