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Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Кондратюк, Семененко, Савосин, Самсонов, Ветлугин, Рухин, Даниелян представят короткие программы

Семененко и Кондратюк выступят с короткими программами на Гран-при в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

4-й этап

«Золотой конек Москвы»

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15:15 по московскому времени (16 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Матвей Ветлугин

Артур Даниелян

Федор Зонов

Марк Кондратюк

Даниил Постарнаков

Егор Рухин

Роман Савосин

Даниил Самсонов

Евгений Семененко

Семен Соловьев

Михаил Терновский

Григорий Федоров

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
Роман Савосин
logoЕвгений Семененко
Егор Рухин
logoАртур Даниелян
logoМатвей Ветлугин
logoДаниил Самсонов
Семен Соловьев
logoМарк Кондратюк
Федор Зонов
Григорий Федоров
Даниил Постарнаков
Михаил Терновский
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
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