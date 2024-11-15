Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Кондратюк, Семененко, Савосин, Самсонов, Ветлугин, Рухин, Даниелян представят короткие программы

Семененко и Кондратюк выступят с короткими программами на Гран-при в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 4-й этап «Золотой конек Москвы» Мужчины Короткая программа Начало – 15:15 по московскому времени (16 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала. Участники Матвей Ветлугин Артур Даниелян Федор Зонов Марк Кондратюк Даниил Постарнаков Егор Рухин Роман Савосин Даниил Самсонов Евгений Семененко Семен Соловьев Михаил Терновский Григорий Федоров ПРИМЕЧАНИЕ : порядок выступлений станет известен позже. Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин