Женская Суперлига. «Зенит» и ЦСКА сыграют за золото, «Спартак» и «Локомотив» – за бронзу
В женской Суперлиге сегодня определятся чемпион и призовая тройка.
В заключительном туре чемпионата России футболистки лидирующего «Зенита» (65 очков), бравшие трофей в двух последних сезонах, примут ЦСКА (62). Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
В матче за бронзу встретятся «Локомотив» и «Спартак» – у команд по 49 очков, красно-белые выше по дополнительным показателям. Трансляция – на «Матч! Премьер».
26-й тур
«Локомотив» – «Спартак» – 14:30
«Зенит» – ЦСКА – 17:00
Примечание: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости