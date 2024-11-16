  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Женская Суперлига. «Зенит» и ЦСКА сыграют за золото, «Спартак» и «Локомотив» – за бронзу
13

Женская Суперлига. «Зенит» и ЦСКА сыграют за золото, «Спартак» и «Локомотив» – за бронзу

В женской Суперлиге сегодня определятся чемпион и призовая тройка.

В заключительном туре чемпионата России футболистки лидирующего «Зенита» (65 очков), бравшие трофей в двух последних сезонах, примут ЦСКА (62). Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

В матче за бронзу встретятся «Локомотив» и «Спартак» – у команд по 49 очков, красно-белые выше по дополнительным показателям. Трансляция – на «Матч! Премьер».

Женская футбольная Суперлига

26-й тур

«Локомотив» – «Спартак» – 14:30

«Зенит» – ЦСКА – 17:00

Примечание: время начала матчей – московское.

Таблица Суперлиги

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
результаты
женский футбол
logoЖФК ЦСКА
logoЖФК Зенит
logoЖФК Локомотив
logoЖенская футбольная Суперлига
logoЖФК Спартак
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Суперлига запустила официальный блог на Трибуне – подписывайтесь, чтобы читать классные истории о женском футболе!
25 октября, 15:00Трибуна
Женский «Локомотив» выиграл Кубок России. В финале обыграли ЦСКА – 2:0
65 октября, 15:11
Женский «Зенит» проиграл суд «Динамо» по делу о трансфере Шестерневой. Петербуржцы требовали вдвое больше за переход футболистки
229 сентября, 16:39
Женский «Зенит» стал чемпионом России второй год подряд, обыграв ЦСКА в решающем матче
3024 ноября 2023, 16:00Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Криштиану Роналду: «Не думаю о том, чтобы забить 1000 голов за карьеру. Не зацикливаюсь на рекорде»
711 минут назад
Зарема Салихова: «У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные?»
1019 минут назад
Тренеру Мексики Агирре разбили голову полной пивной банкой. Ее бросили с трибун после поражения от Гондураса
1429 минут назадФото
Александр Мостовой: «Сигарету никогда в руках не держал, запретная для меня тема. В СССР многие футболисты пили, курили, в Испании, Франции, Португалии – единицы»
2054 минуты назад
«Юран дал бы результат в «Спартаке». Как можно говорить, что его методы устарели? Если у Анчелотти что-то не получается, давайте скажем, что его методы устарели». Тихий об экс-тренер «Пари НН»
28сегодня, 09:34
Аморим о молодом составе «МЮ»: «Не хочу говорить, что нам нужно время. Они готовы, потому что они уже здесь. Нужно начинать без страха»
25сегодня, 09:20
Криштиану Роналду: «Мне скоро 40. Завершу карьеру в день, когда не почувствую мотивации. Через год, два... Не знаю»
74сегодня, 09:08
Все актуальные вакансии Спортса’’ теперь в телеграм-канале. Подписывайтесь и приходите к нам работать!
сегодня, 09:00Вакансия
Генич о том, что назвал Дзюбу «футбольной псиной»: «Не жалею. Не обиделся на него. Я такой же воспитанник «Спартака», как и он»
60сегодня, 08:55
Генсек РФС о том, зачем нужны матчи с соперниками вроде Брунея: «Атмосфера на стадионе лучше всего отвечает на вопрос. Игры сборной – праздник, мы набираем очки в рейтинг ФИФА»
24сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» принимает «Енисей», «Балтика» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» против «Нефтехимика» 
424 минуты назадLive
В Брунее рассказали о тратах РФС на организацию матча сборной: «Больше 100 тысяч долларов на дорогу. А еще размещение в отеле, питание, переезды»
1244 минуты назад
«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью ведущего солиста Мариинского театра Шклярова
4сегодня, 09:58Фото
«Бавария» расстанется с Команом, Гнабри или Сане летом. Мюнхенцы хотят разгрузить зарплатную ведомость
8сегодня, 09:50
Писарев о Дзюбе: «Сборная не может быть закрыта для кого‑то навсегда. Она для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас» 
8сегодня, 07:57
Далич перед матчем с Португалией: «Хорватия хочет победить перед своими болельщиками, но у них лучшая команда в нашей группе. Будет большая битва» 
1сегодня, 07:21
Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Была цель побить рекорд матча с Сан-Марино. Серьезно подходили к игре, хотели забивать больше» 
8сегодня, 06:59
Адиев о стиле общения Черчесова: «Для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу»
6сегодня, 06:44
Ананко об РПЛ: «Надеюсь, чемпион сменится — у «Зенита» нет ничего сверхъестественного. Интрига будет сохраняться до конца» 
26сегодня, 06:31
LEON Вторая лига А. «Родина-2» – «Торпедо» Миасс, «Волга» принимает «Химик», «Машук-КМВ» играет с «Динамо» Брянск
сегодня, 06:10