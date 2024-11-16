Женская Суперлига. «Зенит» и ЦСКА сыграют за золото, «Спартак» и «Локомотив» – за бронзу

В женской Суперлиге сегодня определятся чемпион и призовая тройка.

В заключительном туре чемпионата России футболистки лидирующего «Зенита » (65 очков), бравшие трофей в двух последних сезонах, примут ЦСКА (62). Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

В матче за бронзу встретятся «Локомотив » и «Спартак » – у команд по 49 очков, красно-белые выше по дополнительным показателям. Трансляция – на «Матч! Премьер».

Женская футбольная Суперлига

26-й тур

«Локомотив» – «Спартак» – 14:30

«Зенит» – ЦСКА – 17:00

Примечание: время начала матчей – московское.

Таблица Суперлиги