У «Локомотива» 12 побед в 13 последних матчах. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
«Локомотив» выиграл 12 из 13 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина на выезде одержала победу над «Торпедо» со счетом 1:0.
Таким образом, ярославский клуб одержал 12 побед в 13 последних матчах. До поражения от ЦСКА (0:2) в прошлом матче команда Никитина провела 11 победных игр подряд.
На данный момент «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице лиги, набрав 50 очков после 29 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости