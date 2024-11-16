У «Локомотива» 12 побед в 13 последних матчах. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» выиграл 12 из 13 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина на выезде одержала победу над «Торпедо » со счетом 1:0.

Таким образом, ярославский клуб одержал 12 побед в 13 последних матчах. До поражения от ЦСКА (0:2) в прошлом матче команда Никитина провела 11 победных игр подряд.

На данный момент «Локомотив » занимает первое место в Западной конференции и общей таблице лиги, набрав 50 очков после 29 игр.