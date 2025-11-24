«Реал» вырвал ничью с «Эльче», дважды уступая в счете – 2:2. Беллингем забил и ассистировал Хейсену

«Реал» поделил очки с «Эльче».

«Реал » сыграл вничью в гостях с «Эльче » (2:2) в 13-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Мартинес Валеро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алейш Фебас открыл счет на 53-й минуте. Дин Хейсен сравнял на 78-й с передачи Джуда Беллингема. Альваро Родригес на 84-й вновь вывел «Эльче» вперед. На 87-й Беллингем опять сделал счет равным. Виктор Чуст был удален с поля на 96-й.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги