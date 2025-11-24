Матч окончен
«Реал» вырвал ничью с «Эльче», дважды уступая в счете – 2:2. Беллингем забил и ассистировал Хейсену
«Реал» поделил очки с «Эльче».
«Реал» сыграл вничью в гостях с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Мартинес Валеро».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Алейш Фебас открыл счет на 53-й минуте. Дин Хейсен сравнял на 78-й с передачи Джуда Беллингема. Альваро Родригес на 84-й вновь вывел «Эльче» вперед. На 87-й Беллингем опять сделал счет равным. Виктор Чуст был удален с поля на 96-й.
Ла Лига Испания. 13 тур
23 ноября 20:00, Мартинес Валеро
Завершен
2 - 2
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
