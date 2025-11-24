  • Спортс
  «Реал» вырвал ничью с «Эльче», дважды уступая в счете – 2:2. Беллингем забил и ассистировал Хейсену
411

«Реал» вырвал ничью с «Эльче», дважды уступая в счете – 2:2. Беллингем забил и ассистировал Хейсену

«Реал» поделил очки с «Эльче».

«Реал» сыграл вничью в гостях с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Мартинес Валеро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алейш Фебас открыл счет на 53-й минуте. Дин Хейсен сравнял на 78-й с передачи Джуда Беллингема. Альваро Родригес на 84-й вновь вывел «Эльче» вперед. На 87-й Беллингем опять сделал счет равным. Виктор Чуст был удален с поля на 96-й.

Ла Лига Испания. 13 тур
23 ноября 20:00, Мартинес Валеро
Эльче
Завершен
2 - 2
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+9’
Мбаппе
Виктор Чуст
90’
+6’
Фебас
88’
88’
Альваро Каррерас   Браим Диас
87’
  Беллингем
  А. Родригес
84’
Агуадо   Редондо
83’
Валера   Петро
83’
Андре Силва   А. Родригес
79’
78’
  Хейсен
Сарабия
68’
Виктор Чуст
68’
Форт   Педроса
66’
Диангана   Мартим Нету
66’
64’
Гюлер   Гонсало Гарсия
57’
Фран Гарсия   Вальверде
57’
Родриго   Винисиус Жуниор
57’
Себальос   Камавинга
Аффенгрубер
57’
  Фебас
53’
2тайм
Перерыв
Эльче
Пенья, Валера, Форт, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Нуньес, Фебас, Агуадо, Диангана, Андре Силва, Рафа Мир
Запасные: Бигас, Боаяр, Диаби, Редондо, Мендоса, А. Родригес, Дитуро, Мартим Нету, Педроса, Дональд, Петро, де Сантьяго
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Асенсио, Беллингем, Фран Гарсия, Себальос, Гюлер, Александер-Арнолд, Мбаппе, Родриго
Запасные: Камавинга, Эндрик, Гонсало Гарсия, Вальверде, Местре, Браим Диас, Лунин, Винисиус Жуниор, Менди
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoЭльче
онлайны
logoЛа Лига
logoАлейш Фебас
logoДин Хейсен
logoАльваро Родригес
logoДжуд Беллингем
logoВиктор Чуст
