«Россию вернут через два года после подписания мирного договора или капитуляции Украины». Колосков про УЕФА и ФИФА

Вячеслав Колосков высказался о том, когда Россию вернут на международную арену.

Сборные России и российские клубы отстранены от международных матчей с 2022 года.

«Где вы находите эти позитивные сигналы о нашем возвращении? Я смотрю ТВ, читаю новости в интернете, и никаких сигналов я там не увидел.

Да, бывают намеки, что с нас скоро снимут дисквалификацию, но я бы воздержался от таких оценок. Политическая обстановка меняется? Да ничего она не меняется – все это догадки и предположения.

Я уже не раз говорил, что пока будет продолжаться СВО и не будет подписан мирный договор, никаких изменений в решениях УЕФА и ФИФА не будет.

И то снятие санкций наступит не прямо сразу после подписания мирного договора и/или капитуляции Украины. Это произойдет не раньше, чем через два года после этого. Вот это реальные цифры, а все остальное – благие намерения и фантазии», – сказал почетный президент РФС Колосков.