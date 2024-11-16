Агент Медведевой: «Между Трусовой и Зайцевой произошло легкое недопонимание. Александра привыкла к каждому номеру готовиться с особым подходом»

Агент Матуа заявил, что между Трусовой и певицей Зайцевой возникло недопонимание.

Накануне Александра Трусова участвовала в ледовом шоу Евгении Медведевой в Москве. Фигуристка выступала под живой вокал Марии Зайцевой (экс-солистки группы «#2Маши»). На лед Александра вышла только в середине песни.

По словам Трусовой, во время репетиции певица отказалась исполнять песню Diamonds больше одного раза: «Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения. Мне было страшно выходить на лед».

Зайцева ответила, что заявления Трусовой являются ложными, и она не понимает, о каком «нечеловеческом отношении» идет речь.

«Между Трусовой и Зайцевой произошло легкое недопонимание. Марии вовремя не подсказали, что Саша выступает с середины номера. На репетиции Мария пела на сцене, репетировала и не должна была следить за льдом. И пела она потрясающе. Зайцева обладает одним из лучших голосов в стране. Поэтому мы ее и пригласили. А Александра выдающаяся фигуристка, которую Женя уважает, и у них прекрасные отношения.

Плюса не было у Александры, потому что Мария изначально пела кавер певицы Рианны. Был только LIVE и отправлена минусовка. В таких ситуациях обычно происходит так. На будущее, конечно, мы учтем такие моменты.

Тут опять же произошло недопонимание. Александра привыкла к каждому номеру готовиться с особым подходом. И ей не хватило выделенного времени на репетиции. Несмотря на все это номер получился живым и органичным.

Из-за недопонимания произошел этот мини-скандал. В этой ситуации не виновата ни Мария Зайцева, ни Александра Трусова. Это не более чем дискоммуникация. Но я охотно верю, что этот инцидент никак не испортил тот праздник, который нам вчера удалось создать», – заявил агент Евгении Медведевой Леван Матуа.

«Припудри шрамики, надень свою улыбку». Что не так с шоу Медведевой?