«Спартак» о смерти Симоняна: «Огромная потеря для всей красно-белой семьи. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким»

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

«Спартак », РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории московского клуба скончался на 100‑м году жизни.

«На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир за всю историю «Спартака».

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи», – говорится в сообщении «Спартака».

«Не стало Никиты Павловича Симоняна.

Наши соболезнования всем близким. Легенда мирового футбола, мы будем очень скучать», – заявили в РПЛ .

«Никита Павлович – Олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории московского «Спартака». Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. С 1992 года занимал пост первого вице-президента РФС.

За выдающиеся достижения в футболе удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

10 октября 2025 года Никите Павловичу «За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола» было присвоено звание Героя Труда России.

Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Симоняна , а также всей футбольной семье», – сообщили в РФС.